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Украина

"Авакова в отставку": яркие фото протестов под Верховной Радой

11:53 5 июня 2020
Протесты под Радой

В пятницу, 5 июня, когда министр внутренних дел Украины Арсений Аваков выступал в парламенте, под зданием Верховной Рады прошла акция протеста с требованием отставки главы МВД.

Яркие фото с акции под Радой в сеть выложил блогер Константин Батозский.

А «Украинская правда» публикует фото мужчины, который попытался устроить под Верховной Радой самосожжение.

Фото Назария Мазилюка, УП

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео протестной акции под зданием Верховной Рады Украины с требованиями отставки Арсена Авакова.

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