- 13:11 Американский полковник подсказал, как Украина может остановить агрессию Путина
- 13:00 Квартира, земельные участки и катер: новый глава НБУ Шевченко показал декларацию
- 12:41 Сломанное во время бури дерево убило мужчину на Львовщине
- 12:31 Боевики на Донбассе установили запрещенную российскую взрывчатку возле мирного населенного пункта
- 12:16 Мэр украинского города назвал лидера первой лиги «командой барыг»: что произошло
- 12:14 Требовали $25 млн выкупа: выяснились сведения о похитителях бизнесмена в Киеве
- 12:11 Наталья Могилевская показала клип "Белый самолет", ради которого стала блондинкой
- 11:54 Ольга Пищанская назначена главой Антимонопольного комитета: как голосовали нардепы
- 11:53 Дочь Нельсона Манделы умерла от коронавируса
- 11:49 Назначение Шевченко главой НБУ: кто из нардепов голосовал против
- 11:38 В Украине сняли часть карантинных ограничений для пассажиров поездов
- 11:37 «Динамо» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
Американский полковник подсказал, как Украина может остановить агрессию Путина
Украина имеет действенный механизм противостояния агрессии РФ — это продолжение реформ на всех направлениях — как в военной сфере, так и в экономике. Напомним, бывший командующий ВС США в Европе, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес предупредил Украину о возможности полной блокады Азовского моря.
Такое мнение в интервью Цензор.Нет высказал атташе по вопросам армии и обороны посольства США Томас Воффорд, который также объяснил, почему российские военные продолжают оккупировать Крым и Донбасс, продолжают снабжать и поддерживать террористов, параллельно ведя антиукраинскую пропаганду в медиа.
«Если Украина продолжит реформы, Путин поймет, что ему не удастся получить то, чего он хочет. И цена этого для России слишком велика», — объяснил эксперт свое мнение.
Сегодня же, подчеркивает американский военный, Россия распространяет свою гибридную агрессию на на страны Европы и Америки, и чтобы противостоять этому, Украине и ее союзникам нужно и надо «держаться вместе».
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005−2010) Николай Маломуж назвал собственный способ, как вынудить Путина «играть по правилам».11
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...