Американский полковник подсказал, как Украина может остановить агрессию Путина

Украина имеет действенный механизм противостояния агрессии РФ — это продолжение реформ на всех направлениях — как в военной сфере, так и в экономике. Напомним, бывший командующий ВС США в Европе, эксперт Центра анализа европейской политики (CEPA) Бен Ходжес предупредил Украину о возможности полной блокады Азовского моря.

Такое мнение в интервью Цензор.Нет высказал атташе по вопросам армии и обороны посольства США Томас Воффорд, который также объяснил, почему российские военные продолжают оккупировать Крым и Донбасс, продолжают снабжать и поддерживать террористов, параллельно ведя антиукраинскую пропаганду в медиа.

«Если Украина продолжит реформы, Путин поймет, что ему не удастся получить то, чего он хочет. И цена этого для России слишком велика», — объяснил эксперт свое мнение.

Сегодня же, подчеркивает американский военный, Россия распространяет свою гибридную агрессию на на страны Европы и Америки, и чтобы противостоять этому, Украине и ее союзникам нужно и надо «держаться вместе».

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005−2010) Николай Маломуж назвал собственный способ, как вынудить Путина «играть по правилам».

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