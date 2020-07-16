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В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: опубликован список
После того, как в Киеве пляжи закрыли для проверки воды, в коммунальном предприятии «Плесо» рассказали, где качество воды отвечает нормам и где можно купаться.
Так, сообщается, что зеленые флаги, означающие разрешение на купание без ограничений, вывешены на таких пляжах: «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Центральный», «Троещина», «Чорторий», «Галерный».
Желтые флаги, означающие, что купаться временно не рекомендуется, установлены на пляжах «Райдуга», «Тельбин», «Вербный», «Пуща-Водица».
Красный флаг, означающий, что купаться запрещено, висит на пляже «Передмистна Слобидка». Причина — зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минздрав опубликовал списки украинских курортов, на пляжах которых не рекомендуют купаться в связи с отклонением показателей качества воды от установленных норм.
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