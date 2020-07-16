27.12 / 27.35 30.67 / 31.14
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: опубликован список

13:38 16 июля 2020
Зеленый флаг на пляже

После того, как в Киеве пляжи закрыли для проверки воды, в коммунальном предприятии «Плесо» рассказали, где качество воды отвечает нормам и где можно купаться.

Так, сообщается, что зеленые флаги, означающие разрешение на купание без ограничений, вывешены на таких пляжах: «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Центральный», «Троещина», «Чорторий», «Галерный».

Желтые флаги, означающие, что купаться временно не рекомендуется, установлены на пляжах «Райдуга», «Тельбин», «Вербный», «Пуща-Водица».

Красный флаг, означающий, что купаться запрещено, висит на пляже «Передмистна Слобидка». Причина — зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минздрав опубликовал списки украинских курортов, на пляжах которых не рекомендуют купаться в связи с отклонением показателей качества воды от установленных норм.

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юрий Ботнар

«Ушел на встречу и не вернулся»: мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя

«Не больше, чем на месяц»: Зеленский высказался о продлении карантина

«На месяц, но не больше»: Зеленский высказался о продлении карантина

Отель Токио Стар в Одессе

Смертельный пожар в «Токио Стар»: задержан скрывавшийся от следствия совладелец отеля

Николай Шерстнев второй справа

«Брал косу, шел косить»: Лукашенко отличился новым заявлением о «лечении» COVID-19 (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер