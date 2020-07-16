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На Донбассе засекли российский «Тигр» с разведкомплексом для спецопераций: кадры с дрона

14:56 16 июля 2020
На Донбассе засекли российский «Тигр» с разведкомплексом для спецопераций: кадры с дрона

На Донбассе 8 июля была зафиксирована одна из модификаций российского бронеавтомобиля «Тигр». Также были определены точные координаты размещения этого образца новейшей военной техники — 48.93 482, 37.787 252. Ранее волонтеры зафиксировали переброску этих автомобилей в аннексированный Крым,

По оценке волонтеров InformNapalm, с высокой степенью вероятности зафиксированный на видео бронеавтомобиль относится к российскому современному боевому комплексу МК-БЛА-01, который может базироваться в помещениях депо железнодорожной станции «Донецк-Северный». Именно там с 2015 года размещены подразделения российских оккупационных сил, ведущие обстрелы в направлении шахты «Бутовка».

Справочно: МК-БЛА-01 предназначен для осуществления контроля над обстановкой и ведения воздушной разведки, контроль с воздуха за важными стратегическими объектами. Используется в целях радиолокационной и радиоразведки в ходе ведения спецопераций. Проводит картографическую съемку местности с достаточно высокой точностью. Комплекс позволяет организованно получать и уточнять информацию в ходе проведения оперативных мероприятий. В забронированном пространстве салона автомобиля установлены специальные контейнеры для транспортировки БПЛА двух модификаций: «Стрекоза» (тип Zala 421−08) и «Ласточка» (тип Zala 421−04М). Там же размещается специальное оборудование для проведения их диагностики и обслуживания.

Отметим, что 9 июля Штаб Операции объединенных сил сообщил об уничтожении украинскими военными одного автомобиля типа «Тигр» на Донбассе.

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