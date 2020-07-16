- 15:41 Где в Киеве 16–17 июля нельзя будет проехать
- 15:41 Своя игра: этнические румыны пожаловались на насильственную украинизацию
- 15:12 Дело Эпштейна: арестованной помощнице миллиардера-педофила отказали в залоге
- 15:04 Банкам в Украине продлили запрет на взыскание имущества по валютным кредитам
- 14:57 В Николаеве дали срок «авторитету» по кличке Наум и его подельникам
- 14:56 На Донбассе засекли российский «Тигр» с разведкомплексом для спецопераций: кадры с дрона
- 14:38 Убийство следователя СБУ: в спецслужбе подтвердили задержание вероятных убийц
- 14:30 Протащил по салону и вытолкнул на улицу: в Днепре маршрутчик жестко "разобрался" с пассажиром без маски
- 14:28 В Николаеве сожгли авто активиста, который поскандалил с Зеленским в Золотом
- 14:18 Рада назначила вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности: кто такой Олег Уруский
- 13:55 «Брал косу, шел косить»: Лукашенко отличился новым заявлением о «лечении» COVID-19
- 13:55 Смертельный пожар в «Токио Стар»: задержан скрывавшийся от следствия совладелец отеля
На Донбассе засекли российский «Тигр» с разведкомплексом для спецопераций: кадры с дрона
На Донбассе 8 июля была зафиксирована одна из модификаций российского бронеавтомобиля «Тигр». Также были определены точные координаты размещения этого образца новейшей военной техники — 48.93 482, 37.787 252. Ранее волонтеры зафиксировали переброску этих автомобилей в аннексированный Крым,
По оценке волонтеров InformNapalm, с высокой степенью вероятности зафиксированный на видео бронеавтомобиль относится к российскому современному боевому комплексу МК-БЛА-01, который может базироваться в помещениях депо железнодорожной станции «Донецк-Северный». Именно там с 2015 года размещены подразделения российских оккупационных сил, ведущие обстрелы в направлении шахты «Бутовка».
Справочно: МК-БЛА-01 предназначен для осуществления контроля над обстановкой и ведения воздушной разведки, контроль с воздуха за важными стратегическими объектами. Используется в целях радиолокационной и радиоразведки в ходе ведения спецопераций. Проводит картографическую съемку местности с достаточно высокой точностью. Комплекс позволяет организованно получать и уточнять информацию в ходе проведения оперативных мероприятий. В забронированном пространстве салона автомобиля установлены специальные контейнеры для транспортировки БПЛА двух модификаций: «Стрекоза» (тип Zala 421−08) и «Ласточка» (тип Zala 421−04М). Там же размещается специальное оборудование для проведения их диагностики и обслуживания.
Отметим, что 9 июля Штаб Операции объединенных сил сообщил об уничтожении украинскими военными одного автомобиля типа «Тигр» на Донбассе.300
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!