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Украина

Своя игра: этнические румыны пожаловались на насильственную украинизацию

15:41 16 июля 2020
люди

После того, как Венгрия высказала недовольство якобы насильственной украинизацией в Закарпатье, где проживает большое количество этнических венгров, с обращением о нарушении своих прав выступил и Нацсовет румын в Украине.

(Национальный совет румын в Украине — объединение 20 неправительственных румынских этнических организаций).

Авторы обращения заявляют, что румыны в Украине, которых насчитывается около 500 тысяч и они второе нацменьшинство в стране после русских, «подвергаются хорошо организованному систематизированному процессу принудительной украинизации» во «всех сферах государственной политики», передает румынская служба «Радио Свобода».

Подписанты считают, что в Украине нарушаются права румын на образование на родном языке. Они также говорят о рисках для их интересов в связи с административной реформой в Черновицкой области.

По их словам, румынская община компактно проживает в четырех из 11 районов Черновицкой области, но если после админреформы область поделят на 3 — 4 макрорегиона, то румыны в них составят почти 10% населения.

Это, по их мнению, приведет к тому, что румыны больше не будут иметь своего представителя в Верховной Раде и будут иметь недостаточное представительство на местном уровне. Поэтому они не смогут защищать свои права на образование, использование родного языка, и национальную идентичность.

Обращение организации адресовано к властям Румынии — в парламентские комитеты и правительственные институты, которые занимаются румынами за рубежом, а также — к руководителям парламента, премьера и президента.

Община просит Румынию достичь с Украиной компромисса подобно тому, которые уже существуют между Украиной и Венгрией (о сохранении родного языка в школах венгерской общины) и Болгарией (о поддержке единства болгарской общины в территориально-административной реформе).

Напомним, «венгерский вопрос» особо стал остро осенью 2018 года, когда в сети всплыло видео о раздаче венгерских паспортов в консульстве в Берегово. В рамках реформы децентрализации в Закарпатье планируется создание Береговского района, который называют венгерским.

Об этом подробно в материале «ФАКТОВ»: «Повторит ли Закарпатье судьбу Крыма и Донбасса, или зачем Украине отдельный „венгерский“ район».





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Своя игра: этнические румыны пожаловались на насильственную украинизацию

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