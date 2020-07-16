Под полом церкви на Сумщине обнаружили страшную находку (фото)

В селе Белокопытово Глуховского района Сумской области под полом местной церкви обнаружили человеческие черепа. Напомним, под Полтавой случайно обнаружили скифские курганы.

О находке в Сумской области стало известно после того, как в белокопытовской церкви начали ремонт пола. Тогда строители обнаружили ступеньки, ведущие под завалы, 8 черепов (по данным археологов, это женские и детские черепа), много костей и одну разбитую гробницу, сообщает hlukhiv.info.

Издание пишет, что в старину под храмом был склеп, в котором хоронили знатных людей. Когда пришли большевики, склеп разбили, гробницы ограбили, а останки выбрасывали в соседний яр, где местные жители ночами их собирали и закапывали на старом кладбище. После разграбления склеп засыпали мусором и землей. Во времена революции в церкви был бар и магазин.

Под храмом также был подземный ход, ведущий за село, но его пока не обнаружили. Но на глубине под два метра нашли фантик от конфеты.

Как сообщали «ФАКТЫ», о неожиданных открытиях на киевских кладбищах рассказал професор Виктор Жадько.

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