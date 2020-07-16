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Украина

Исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушение ПДД

18:20 16 июля 2020
камеры

В Украине разрешили исполнительной службе взимать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами автофиксации.

15 июля Верховная Рада приняла законопроект № 3707, который разрешает выдачу исполнительного документа в электронной форме, сообщает «Автотема».

До этого в Украине нельзя было использовать электронный исполнительный документ с применением квалифицированной электронной подписи и электронной печати.

Поэтому исполнительная служба не имела права взимать штрафы за нарушения ПДД, зарегистрированные системой автофиксации.

Нарушители ПДД, который зафиксировали камеры на дорогах, в течение 30 дней должны уплатить штраф. После этого полиция передает материалы дела в исполнительную службу, а штраф увеличивается автоматически в 2 раза.

Напомним, с 1 июня в Украине работает система фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая в первые дни зафиксировала десятки тысяч нарушений правил движения на дорогах.

О том, что делать, если автолюбитель получил штраф за нарушение ПДД, которое он не совершал, в материале «ФАКТОВ».

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