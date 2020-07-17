«Колос» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 32-го тура чемпионата Украины

В воскресенье, 19 июля, матчами 32-го тура завершится сезон украинской премьер-лиги.

Все внимание отечественных болельщиков будет приковано к Киеву и Запорожью. На столичном НСК «Олимпийский» сыграют «Колос», который в этом матче будет выступать на правах номинального хозяина, и «Динамо». Для коваливцев предстоящий поединок станет генеральной репетицией перед матчем плей-офф за место в Лиге Европы, в котором подопечные Руслана Костышина сыграют с «Днепром-1», занявшим седьмое место. Что касается динамовцев, то «бело-синим» после феерической домашней победы над «Зарей» достаточно теперь не проиграть дебютанту нынешнего сезона в высшем дивизионе.

На «Славутич-Арене» сойдутся «Заря» и «Десна». Если у луганчан есть шансы, пускай и теоретические, занять второе место, а для третьего достаточно просто не проиграть на домашней арене, то «Десне» обязательно надо побеждать. Учитывая, что «северяне» в нынешнем сезоне выступают в гостевых матчах довольно успешно (10 побед в 15 поединках), задача не выглядит какой-то сверхъестественной.

«Александрия», как и «Колос», готовится к плей-офф за Лигу Европы, в котором сыграет с «Мариуполем». В качестве генеральной репетиции — матч с чемпионом страны «Шахтером», вернувшим из отпуска своих лидеров.

Во второй шестерке также все понятно и распределены места, имеющие турнирное значение. «Днепр-1» и «Мариуполь» готовятся к поединкам плей-офф, чтобы постараться побороться за квалификацию Лиги Европы на следующий сезон, понижаются в классе львовские «Карпаты» (впрочем, непонятно, будет ли продолжать существовать львовский клуб). После завершающего тура в таблице второй шестерки может произойти лишь одно изменение — «Ворскла», играющая молодежным составом, в случае победы в Днепре может обойти «Олимпик» и занять по итогам сезона девятое место.

Чемпионат Украины. 31-й тур

19 июля (воскресенье)

«Колос» — «Динамо» 19:30 «Футбол 1»

«Заря» — «Десна» 19:30 «УНИАН»

«Александрия» — «Шахтер» 19:30 «Футбол 2»

«Днепр-1» — «Ворскла» 17:00 «УНИАН»

«Львов» — «Мариуполь» 17:00 «Футбол 1»

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 81 очко (31 матч);

2. «Динамо» — 59 (31);

3. «Заря» — 57 (31);

4. «Десна» — 55 (31);

5. «Александрия» — 48 (31);

6. «Колос» — 29 (31);

7—12-е места

7. «Днепр-1» — 40 (29);

8. «Мариуполь» — 36 (29);

9. «Олимпик» — 30 (30);

10. «Ворскла» — 28 (29);

11. «Львов» — 24 (31);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 20 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 16 — Александр Филиппов («Десна»); 14 — Виктор Цыганков («Динамо»); 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Владислав Супряга («Днепр-1»); 11 — Беньямин Вербич («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»), Максим Третьяков («Александрия»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после матча первой украинской лиги между «Агробизнесом» и «Минаем» избили главного арбитра Юрия Иванова.

Фото ФК «Динамо»

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