«Шахтер» обыграл «Колос» и продлил серию без поражений в УПЛ (видео)

В среду, 15 июля, матчем в Киеве стартовал предпоследний, 31-й тур украинской премьер-лиги сезона-2019/2020.

«Шахтер» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 2:0 (Сиприано, 49, Мораес, 90+4).

«Шахтер»: Трубин, Вакула (Матвиенко, 83), Витао, Хочолава, Сиприано, Пихаленок (Алан Патрик, 64), Тайсон, Майкон (Соломон, 64), Антонио, Мудрик (Марлос, 63), Сикан (Мораес, 64).

На матч с «Колосом» наставник «горняков» Луиш Каштру выставил состав из футболистов, которые получали по ходу сезона меньше игровой практики. Единственным «старичком» оказался бразилец Тайсон.

Впрочем, даже несмотря на это, преимущество «Шахтера» не вызывало сомнений. «Горняки» методично, никуда не спеша, расшатывали оборону соперника, а в середине первого тайма Маркос Антонио не реализовал выход один на один, когда коваливцев спас 20-летний голкипер-дебютант Кучеренко. А вот вскоре после перерыва вратарь допустил оплошность, не закрыв ближний угол, и Сиприано ударом сходу поразил цель.

1:0 — Сиприано (49-я мин.)

После этого в течение минуты «Колос» имел две отличные возможности, чтобы сравнять счет, но Бондаренко пробил головой из выгодной позиции рядом со штангой, а затем удар Морозко по центру ворот пришелся в руки вратаря. «Горняки» же выждали момент, и в компенсированное время удвоили преимущество. Причем сделали это футболисты, которые уже побывали в краткосрочном отпуске — после передачи Марлоса с левого фланга Мораес из выгодной позиции точно попал в угол, забив 20-й мяч в сезоне и упрочив свое лидерство в гонке бомбардиров. «Шахтер» же продлил свою домашнюю серию без поражений в чемпионате Украины, которая тянется с 21 апреля 2018 года.

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 81 очко (31 матч);

2. «Заря» — 57 (30);

3. «Динамо» — 56 (30);

4. «Десна» — 55 (30);

5. «Александрия» — 45 (30);

6. «Колос» — 29 (31);

7—12-е места

7. «Днепр-1» — 40 (29);

8. «Мариуполь» — 33 (28);

9. «Ворскла» — 28 (28);

10. «Олимпик» — 27 (29);

11. «Львов» — 24 (30);

12. «Карпаты» — 15 (24).

В рамках 31-го тура в четверг, 16 июля, будут сыграны следующие матчи: «Динамо» — «Заря», «Десна» — «Александрия», «Ворскла» — «Мариуполь», «Львов» — «Олимпик». Поединок «Днепр-1» — «Карпаты» не состоялся по причине снятия львовской команды с турнира премьер-лиги.

Бомбардиры: 20 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 16 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Виктор Цыганков («Динамо»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 11 — Беньямин Вербич («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»), Максим Третьяков («Александрия»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире центральный матч тура в чемпионате Украины между «Динамо» и «Зарей».

Фото ФК «Шахтер»

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