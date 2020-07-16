«Динамо» обыграло «Зарю» в битве за Лигу чемпионов: видеообзоры матчей УПЛ

В четверг, 16 июля, четырьмя матчами завершился предпоследний, 31-й, тур украинской премьер-лиги. Центральный матч был сыгран на НСК «Олимпийский» в столице страны, где киевское «Динамо» принимало луганскую «Зарю».

31-й тур

16 июля (четверг)

«Динамо» (Киев) — «Заря» (Луганск) — 3:1 (Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 — Громов, 2).

«Динамо»: Бущан, Сидорчук (Кадири, 76), Вербич (Русин, 10), Шепелев (Шапаренко, 46), де Пена, Цыганков, Караваев, Бурда (Попов, 70), Буяльский, Шабанов, Кендзера.

«Десна» (Чернигов) — «Александрия» — 1:3 (Тамм, 8 — Шастал, 32, Мышенко, 58, Задерака, 62).

«Ворскла» (Полтава) — «Мариуполь» — 1:2 (Павлюк, 46 — Чурко, 56, с пенальти, Кирюханцев, 85). На 51-й минуте удален Игнатенко («Мариуполь»), а на 90+1-й — Челядин («Ворскла»).

«Львов» — «Олимпик» (Донецк) — 1:5 (Ренанн, 3 — Дегтярев, 16, 42, Шахаб, 26, 80, 90+1). На 40-й минуте удален Недоля («Львов»).

15 июля (среда)

«Шахтер» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 2:0 (Сиприано, 49, Мораес, 90+4).

«Шахтер»: Трубин, Вакула (Матвиенко, 83), Витао, Хочолава, Сиприано, Пихаленок (Алан Патрик, 64), Тайсон, Майкон (Соломон, 64), Антонио, Мудрик (Марлос, 63), Сикан (Мораес, 64).

Луганчане под руководством Виктора Скрипника всерьез были настроены увезти из Киева очки, а в случае победы и вовсе досрочно обеспечить себе серебряные награды чемпионата страны и участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. Тем более, у «Зари» опыт, как добиваться победы в Киеве, уже есть — в первой части чемпионата Виктор Скрипник со своей командой обыграл киевлян в столице со счетом 2:1.

Хуже не придумаешь начался и отчетный поединок для киевлян. Сначала они прозевали скоростной прорыв Громов по центру, который завершился реализованным выходом один на один с вратарем, а затем и потеряло из-за травмы Вербича, который в последнем матче с «Александрией» спас «Динамо» от поражения, забив два мяча. Но киевляне проявили характер и еще до перерыва забили трижды. Дубль записал на свой счет Цыганков, причем во втором эпизоде вице-капитан киевлян отличился в непривычном для себя стиле, пробив по воротам головой, а еще один мяч записал на свой счет опорный полузащитник Сидорчук точным ударом под перекладину.

Во втором тайме обмен моментами продолжился, вот только реализация подвела обе команды. У «Динамо» дважды мог забивать Русин (к слову, в первой части сезона выступавший именно в «Заре», в составе которой забил 5 мячей), но не смог воплотить в забитый мяч выходы один на один с вратарем, а у противоположных ворот аналогичный момент упустил Кабаев. Ближе к концовке поединка гости большими силами пошли вперед, но невезение вкупе с надежной игрой защитной линии киевлян во главе с вратарем не позволили им сократить отставание в счете и внести интригу.

Таким образом, после важнейшей домашней победы уже «Динамо» фаворит в борьбе за второе место. Для того, чтобы забронировать за собой «серебро» и место в квалификации Лиги чемпионов, «бело-синим» достаточно в последнем туре не проиграть аутсайдеру первой шестерки — «Колосу» из Коваливки.

Полный матч «Динамо» — «Заря»

Черниговская «Десна» принимала на своем поле «Александрию». Наставник «северян» неоднократно говорил, что он вместе со своими футболистами очень хочет завоевать медали. Вот только желания оказалось мало. Хозяева открыли счет уже на 8-й минуте, когда центральный защитник Тамм удачно подключился на подачу со стандарта, но до перерыва александрийцы сравняли счет, а во втором тайме и вовсе шокировали черниговцев, отправив еще два мяча в их ворота. Теперь «Десне» для того, чтобы исполнить мечту тренера и завоевать медали, необходимо в последнем туре побеждать на выезде «Зарю».

Донецкий «Олимпик», одержав вторую подряд победу, на этот раз над «Львовом» (5:1), взобрался на девятое место. Никаких дивидендов оно «олимпийцам» не даст, но сам по себе факт приятен.

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов пообещал, что в двух заключительных матчах сезона сыграют футболисты молодежного состава, прекрасно проявившие себя в поединке со «Львовом» (1:1), когда «основа» готовилась к финалу Кубка Украины. Молодежь и на этот раз была близка к тому, чтобы не подвести наставника. Открыв счет сразу после перерыва, ворскляне через пару минут получили численное преимущество после удаления у соперника. Но даже в меньшинстве более опытные мариупольцы смогли забить дважды и вырвать победу — 2:1.

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 81 очко (31 матч);

2. «Динамо» — 59 (31);

3. «Заря» — 57 (31);

4. «Десна» — 55 (31);

5. «Александрия» — 48 (31);

6. «Колос» — 29 (31);

7—12-е места

7. «Днепр-1» — 40 (29);

8. «Мариуполь» — 36 (29);

9. «Олимпик» — 30 (30);

10. «Ворскла» — 28 (29);

11. «Львов» — 24 (31);

12. «Карпаты» — 15 (24).

Бомбардиры: 20 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 16 — Александр Филиппов («Десна»); 14 — Виктор Цыганков («Динамо»); 13 — Марлос («Шахтер»); 12 — Владислав Супряга («Днепр-1»); 11 — Беньямин Вербич («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»), Максим Третьяков («Александрия»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий «Динамо» Жерсон Родригес, который выступает в аренде в Турции, подрался с одноклубником.

Фото ФК «Динамо»

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