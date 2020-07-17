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Врач объяснил, как отличить вирусную пневмонию от бактериальной
Бактериальная пневмония отличается от вирусной, которая развивается на фоне COVID-19 (коронавирусную инфекцию в Украине диагностировали уже у более 56 тысяч украинцев) и может начинаться как банальная ОРВИ.
Об этом во время прямой линии сообщил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Евгений Симонец.
«Бактериальная пневмония не возникает на пустом месте, ведь бактерии активируются на фоне снижения иммунитета, которое случается по многим причинам», — отметил он и добавил, что воспаление легких могут вызвать любые возбудители, но чаще всего это пневмококк, стафилококк, стрептококк.
«Если речь идет о внутрибольничной инфекции, нужно искать синегнойную палочку или крайне опасный золотистый стафилококк, не чувствительный к основным типам антибиотиков», — подчеркнул медик.
Полный текст прямой линии, во время которой на вопросы читателей ответил пульмонолог, торакальный хирург, доцент кафедры хирургии № 1 Киевского медицинского университета, руководитель Всеукраинского респираторного клуба кандидат медицинских наук Евгений Симонец, читайте на сайте «ФАКТОВ».243
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