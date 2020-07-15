Вирусная пневмония часто развивается молниеносно, — врач

«Чем мы дышим?» — так многие из нас реагируют на городской смог, особенно ощутимый в жару (напомним, нынешней весной Киев даже вошел в тройку самых «грязных» городов мира). Но для дыхательных путей вредны не только выхлопные газы и дым от торфяных пожаров. Опасны вирусы и бактерии, запыленность, химические вещества и много других факторов. Какие симптомы вирусной пневмонии? Как лечится обструктивный бронхит? Что делать, когда в дыхательные пути попадает инородное тело? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил пульмонолог, торакальный хирург, доцент кафедры хирургии № 1 Киевского медицинского университета, руководитель Всеукраинского респираторного клуба кандидат медицинских наук Евгений Симонец.

«Грозный симптом воспаления легких — появление одышки»

*— Здравствуйте, Евгений Николаевич! Звонит Надежда, киевлянка. Новая инфекция COVID-19 опасна развитием вирусной пневмонии. Почему ее считают атипичной?

— Видимо, подразумевая, что эта пневмония протекает нестандартно. Воспаление легких, которое вызвано особо агрессивными возбудителями вирусных инфекций (гриппа, коронавируса), отличается от привычной пневмонии. Часто симптомы нарастают молниеносно: подскакивает высокая температура, и возникают мощные изменения в легочной ткани (паренхиме).

Но бывает и по-другому: вирусная пневмония начинается как банальная ОРВИ. Иногда даже семейный доктор или терапевт сомневаются в диагнозе. Бывает, что врач принял воспаление легких за грипп — на момент осмотра пациента признаков пневмонии не было. А спустя пять — семь часов они появились, и болезнь начала стремительно развиваться.

— Как отличить вирусную пневмонию от бактериальной?

— Бактериальная пневмония не возникает на пустом месте, ведь бактерии активируются на фоне снижения иммунитета, которое случается по многим причинам. Воспаление легких могут вызвать любые возбудители, но чаще всего это пневмококк, стафилококк, стрептококк. Если речь идет о внутрибольничной инфекции, нужно искать синегнойную палочку или крайне опасный золотистый стафилококк, не чувствительный к основным типам антибиотиков.

*— Меня зовут Елена, 41 год. Живу в Каменском. В прошлом году после гриппа впервые в жизни заболела пневмонией. Почему пострадали легкие?

— Заболеет человек или нет, зависит от многих факторов: как произошло заражение, какое количество вируса попало в организм. Защитные силы снижаются из-за хронических инфекций, внелегочных патологий, нарушающих функцию дыхания. Например, проблемы с сердцем и сосудами затрудняют кровоток и вызывают застой в малом круге кровообращения, поэтому легко присоединяется любая вирусная инфекция. Во время нынешней эпидемии COVID-19 часто страдают люди с «багажом» хронических болезней.

*— Светлана Петровна из Белой Церкви. Почему при подозрении на пневмонию врач сразу направил на КТ?

— Мы живем в период пандемии COVID-19. Если раньше одним из основных методов исследования была рентгенограмма, то в последние полгода на первое место вышла КТ с низкой дозой. Это исследование точно определяет состояние легких и дает меньшую лучевую нагрузку, чем стандартная КТ, хотя и немного больше полученной при рентгенографии.

— В заключении КТ написано, что правое легкое выглядит «по типу матового стекла». Что это значит?

— Это рентгенологическое описание паренхимы. Ее структура у здорового человека достаточно четкая. А вид матового стекла возникает из-за воспаления мелких ветвей бронхов (бронхиолита). Матовое стекло подразумевает некую размытость — будто влажноватую пленку снимка чем-то потерли. Это сигнал, что у больного с COVID-19 следующим этапом может быть появление так называемого цитокинового шторма.

Считается, что мощный иммунитет — это хорошо. Однако при коронавирусной инфекции есть одно «но» — слишком бурная реакция иммунной системы, которая встретилась с большим количеством вируса, опасна. Чтобы обезвредить врага, защитным клеткам приходится потрудиться, особенно «пограничникам» — лимфоцитам Т-киллерам. Именно они убивают вирусные частицы. Но погибают сами, выделяя биологически активные вещества — цитокины. Чем больше вируса, тем сильнее реакция иммунной системы и больше погибших Т-киллеров. А увеличенный объем цитокинов поражает паренхиму легких, затрудняет нормальный газообмен.

*— Беспокоит Мирослава из Ивано-Франковска. Как проявляется острый респираторный дистресс-синдром?

— Известно, что человек, заразившийся коронавирусом, сначала жалуется на першение в горле, покашливание. Кашель сухой и не надсадный, но постоянный. Потом у пациента появляется одышка. Если с помощью маленького прибора пульсоксиметра или программы в смартфоне проверить количество кислорода, то оно будет ниже нормы. У пациента нарастает общая интоксикация — беспокоят высокая температура, сильная слабость, боли в мышцах.

*— Игорь, киевлянин. Какие последствия вирусной пневмонии?

— После любой пневмонии, вирусной в том числе, образовывается пневмофиброз — более плотная (фактически — соединительная) легочная ткань, которая не участвует в газообмене. Это случается чаще всего в нижних отделах легких, ведь они хуже вентилируются. Опытный рентгенолог даже спустя десятки лет может сказать, что человек переболел пневмонией, увидев участки пневмофиброза.

Поскольку умный организм компенсирует недостаточность на одном участке за счет другого, то верхушки легких (а легочная ткань очень воздушная) могут перераздуваться, формируя эмфизему. Насколько она выражена, зависит от количества рубцовой ткани.

Признаки вирусной пневмонии Высокая температура.

Кашель.

Одышка.

Часто — быстрое развитие и молниеносное течение воспаления.

«Горчичники и согревающие компрессы усиливают воспалительный процесс в бронхах»

*— Прямая линия? Беспокоит Ярина из Мукачево. Сын (ему 14 лет) ранней весной перенес острый бронхит. Почему он случился?

— Часто бронхит возникает на фоне вирусной инфекции. Нередко проблемы с бронхами провоцируют аллергофакторы. Аллергическую реакцию может вызвать любой аллерген: ингаляционный, природный, бытовой. Бывает, бронхит возникает из-за воздействия токсических веществ, запыленности. Есть и другие причины. Чтобы заболевание не повторилось, важно правильно его пролечить.

— Как именно?

— При бронхолегочной патологии назначаем ингаляции. Лекарство минует желудочно-кишечный тракт и поступает в место воспаления. Главное, чтобы врач грамотно подобрал нужные препараты.

Обычно мы назначаем ингаляции (делаются через небулайзер) с отхаркивающими и спазмолитическими средствами. Если мокроты много и она вязкая, применяем разжижающий ее препарат. Часто используем лекарства, которые расширяют просвет дыхательных путей (бронходилататоры). А спустя 20—30 минут — отхаркивающие. Это эффективно. Чтобы улучшить отхождение мокроты, полезно применять фитотерапию, например, грудной сбор. Однако его нельзя назначать всем подряд. Многие пациенты с бронхитом страдают аллергией, а травы усиливают аллергическую реакцию.

— Можно при кашле дышать над кастрюлей с горячей картошкой?

— Это глупость. Когда дыхательные пути воспалены, отекает слизистая. Если подышать горячим паром — над чайником или кастрюлей с картошкой, то тепло расширит сосуды. Усилится приток крови — и отек увеличится. Следовательно, просвет бронхов сузится. И обычная ОРВИ или начинающийся бронхит перерастет в бронхообструктивный синдром.

Это опасное состояние. Из-за отечной слизистой просвет бронхов уменьшился, а бокаловидные клеточки еще сильнее продуцируют мокроту. Выйти она не может, и в итоге все это булькает, урчит в легких и перерастает в обструктивный бронхит. Когда нарушена вентиляция и скопилось много мокроты, то создаются идеальные условия для присоединения патогенной микрофлоры. В итоге развивается пневмония.

Также при обструктивном бронхите запрещены любые тепловые процедуры: горчичники, банки, согревающие компрессы. Нельзя растирать грудную клетку и жиром. Барсучий, медвежий, козий жиры минимально всасываются через кожу. Поскольку они относятся к тугоплавким, то организму нужны невероятные усилия, чтобы преобразовать их в полиненасыщенные жирные кислоты. Именно они участвуют в образовании мембран стенки альвеолы — единицы легких, обеспечивающей газообмен. Улучшения состояния нет, зато поджелудочная железа и желчный пузырь оказываются под ударом.

Лучший источник полиненасыщенных жирных кислот — морская рыба. Но важно, чтобы она была не выращена на ферме, а выловлена в океане. Хек, морской окунь, скумбрия, селедка стоят недорого, но полезных кислот в них больше, чем в дорогих сортах красной рыбы. Замечательно, если рыбные блюда будут на столе два-три раза в неделю. Готовить рыбу можно любым способом: отваривать, запекать, тушить, припускать, жарить, но не зажаривать.

Что провоцирует развитие обструктивного бронхита Вирусные инфекции.

Склонность к аллергии.

Загрязненный воздух.

Плохие условия труда: запыленность, работа с химическими веществами.

Курение.

«Из дыхательных путей и пищевода у детей часто достаем мелкие детали игрушек»

*— «ФАКТЫ»? Это Валерия из города Прилуки Черниговской области. Моя родственница, медсестра в больнице, страдает хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ). Она боится заразиться коронавирусом. Может, ей стоит уволиться?

— Советую спокойно работать и дальше. Обычно хронические заболевания легких обостряются весной и осенью. С помощью правильного лечения можно добиться, чтобы обострения случались раз в год или даже в два-три года.

— Как подобрать это лечение?

— Врач назначает его индивидуально, учитывая результаты спирометрии. Обычно это ингаляционная терапия (системные глюкокортикоиды вводятся через баллончик или небулайзер). Применяются и препараты, расширяющие бронхи, их комбинируем с отхаркивающими лекарствами.

*— Лариса из города Кривой Рог. Мой сын играл с пластиковым колечком и вдруг начал задыхаться. Бабушка, наклонив его голову вниз, постучала по спинке — колечко выскочило. Как помочь малышу, если что-то застряло в горле?

— Предмет, который на уровне трахеи полностью закрыл просвет, может привести к смерти, поэтому его надо попытаться сместить. Маленького ребенка нужно взять за ножки, перевернуть вниз головой и потрясти. Старшим можно помочь с помощью эффективного классического приема неотложной помощи: обхватить пострадавшего сзади, сложив руки в замок под грудиной, немного наклонить туловище вперед и сильно встряхнуть. Это подходит и взрослым. Даже если не удастся удалить инородное тело полностью, то оно сместится, давая возможность дышать. А дальше его удалят врачи-эндоскописты.

Молодые мамы не должны терять бдительность. Лучше не давать малышу игрушки с мелкими деталями. Ребенок, познавая мир, все тянет в рот. У меня в смартфоне есть галерея снимков с предметами, которые мы достали из дыхательных путей и пищевода: колпачок от ручки, кусочек куриной косточки, кнопка, часть детали конструктора, таблетки с блистером.

*— Оксана из Киева. Как заподозрить, что малыш что-то вдохнул, если он не разговаривает?

— Главный симптом — якобы беспричинный кашель. Если малыш спокойно играл и вдруг начал кашлять, можно заподозрить попадание инородного тела в дыхательные пути. Ребенок постарше, который уже хорошо разговаривает, может ничего не сказать, испугавшись, что его будут ругать.

Когда к нам попадает такой пациент, мы делаем ему обзорную рентгенограмму. Она выявляет металлические предметы — монетки, деталь игрушки. А пластик или органическое вещество часто находим, опираясь на клиническую картину и прослушав отделы легких. Самый эффективный и надежный метод диагностики — бронхоскопия. Введя через нос или рот в дыхательные пути оптическую систему (бронхоскоп), сразу видим инородное тело. И если его можно легко удалить, то извлекаем.

Ранее главный врач львовского медицинского центра Тарас Жиравецкий рассказал «ФАКТАМ», как по отекам на теле можно заподозрить ту или иную болезнь.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»



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