В Минфине заявили, что Украина практически полностью использовала фонд борьбы с COVID-19

В Украине уже практически исчерпан фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией, в который было направлено около 65 миллиардов гривен.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр финансов Сергей Марченко.

«Мы уже практически подошли к тому моменту, когда можно говорить, что фонд по COVID почти исчерпан», — сказал министр.

По его словам, средства из фонда направлялись, в частности, на закупку медзащиты, зарплаты медикам, помощь детям физических лиц-предпринимателей (порядка 1,5 млрд гривен) и в Фонд социального страхования (около 9 млрд грн).

На видео — с 42:30

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин принял решение о выделении средств на увеличение выплат медикам. Так, зарплату врача с 1 сентября планируют поднять на 3,5 тысячи гривен, для среднего медицинского персонала надбавка составит порядка 2,5 тысячи гривен, а для младшего — около 1,25 тысячи гривен.



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