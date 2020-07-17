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В Минфине заявили, что Украина практически полностью использовала фонд борьбы с COVID-19
В Украине уже практически исчерпан фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией, в который было направлено около 65 миллиардов гривен.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр финансов Сергей Марченко.
«Мы уже практически подошли к тому моменту, когда можно говорить, что фонд по COVID почти исчерпан», — сказал министр.
По его словам, средства из фонда направлялись, в частности, на закупку медзащиты, зарплаты медикам, помощь детям физических лиц-предпринимателей (порядка 1,5 млрд гривен) и в Фонд социального страхования (около 9 млрд грн).
На видео — с 42:30
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин принял решение о выделении средств на увеличение выплат медикам. Так, зарплату врача с 1 сентября планируют поднять на 3,5 тысячи гривен, для среднего медицинского персонала надбавка составит порядка 2,5 тысячи гривен, а для младшего — около 1,25 тысячи гривен.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.