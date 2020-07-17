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Украина

На Львовщине от коронавируса умерло больше 200 человек

9:25 17 июля 2020
больница

В Украине за минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек, это на 7 случаев меньше, чем сутками ранее. Новых случаев заболевания 809 (по состоянию на 16 июля их было 848).

Всего с начала пандемии зафиксировано 1456 летальных случаев от COVID-19. Лидируют Львовская (203) и Черновицкая области (204).

В течение суток 838 человек выздоровели. Общее число людей, которые вылечились от коронавируса с начала пандемии — 29 769 человек.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции обнаружили во Львовской (132), Ровенской (88), Ивано-Франковской (67), Закарпатской (63) областях и в Киеве (76). В 17 областях Украины за минувшие сутки нет ни одного заболевшего COVID-19.

Данные приведены в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 57 264 человек.

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больница

На Львовщине от коронавируса умерло больше 200 человек

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