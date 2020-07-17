27.21 / 27.47 30.76 / 31.25
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Боевики на Донбассе третий день не дают найти раненого бойца ВСУ

12:41 17 июля 2020
ВСУ

На Донбассе боевики, убившие военного медика Николая Илина и ранившие одного военнослужащего, которые входили в группу по эвакуации тела лейтенанта Дмитрия Красногрудя, не дают украинской стороне найти раненого бойца ВСУ

«Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в „серой зоне“ в районе поселка Зайцево», — сообщают в штабе Объединенных сил.

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации настаивает на участии в поисках группы «Эвакуация 200», состав которой войдут восемь человек, в том числе, саперы и медики.

«Они будут без оружия, в белых костюмах и светоотражающих жилетах. Украинская сторона в СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области 17 июля прощаются с подорвавшимся под Зайцево лейтенантом Дмитрием Красногрудем.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

выборы

Активистка, телеведущий и комик: “слуги народа” определились с кандидатами в мэры областных центров

Надежда Мейхер

Стало известно имя второго звездного участника "Танців з зірками" (видео)

Мальчик у врача

15-летний мальчик перенес инсульт – после того, как месяц почти беспрерывно играл в видеоигры (фото)

Вера Казмирчук

Применяя давно известные препараты, можно успешно бороться с коронавирусом, — врач-иммунолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер