Боевики на Донбассе третий день не дают найти раненого бойца ВСУ

На Донбассе боевики, убившие военного медика Николая Илина и ранившие одного военнослужащего, которые входили в группу по эвакуации тела лейтенанта Дмитрия Красногрудя, не дают украинской стороне найти раненого бойца ВСУ

«Российские оккупанты уже третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в „серой зоне“ в районе поселка Зайцево», — сообщают в штабе Объединенных сил.

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации настаивает на участии в поисках группы «Эвакуация 200», состав которой войдут восемь человек, в том числе, саперы и медики.

«Они будут без оружия, в белых костюмах и светоотражающих жилетах. Украинская сторона в СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области 17 июля прощаются с подорвавшимся под Зайцево лейтенантом Дмитрием Красногрудем.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter