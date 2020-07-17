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Рада ушла на каникулы, оставив открытым языковой вопрос от Бужанского
В пятницу, 17 июля, закрылась третья сессия Верховной Рады ІХ созыва. Народные депутаты так и не смогли проголосовать за «языковой» законопроект «слуги народа» Максима Бужанского.
Сессию, которая началась в 10:00 и прошла с несколькими перерывами, глава парламента Дмитрий Разумков объявил закрытой уже к 14:00, так и не поставив законопроект на рассмотрение.
В повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады, намеченного на 21 июля, включили рассмотрение законопроектов о «зеленом» тарифе, об оборонных закупках, об управлении отходами, о разведке. «Языкового» законопроекта Бужанского в повестке снова нет.
Напомним, во время заседания Рады под зданием парламента произошли столкновения между протестующими против «закона» Бужанского и полицией. Акция проходила и накануне. Тогда «закон Бужанского», получивший негативную оценку языкового омбудсмена Тараса Креминя, тоже не включили в повестку дня Рады.47
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!