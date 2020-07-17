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Получить водительские права стало проще: что изменилось
В Украине изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений водителя.
С 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, утвердивший инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов, говорится на странице Главного сервисного центра МВД.
Сообщается, что при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE претендент может подтвердить наличие навыков управления транспортным средством, имея категории В, С1, С, D1 и D. При этом максимально допустимой перерыв в навыках вождения увеличен до 3 месяцев.
Подтвердить навыки вождения можно техпаспортом на машину другого супруга, а также документами, подтверждающими кредит, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном.
В случае открытия двух и более категорий претендент сдает теоретический экзамен один раз по экзаменационным билетам высшей категории.
Если человек пользуется подсказками, экзамен прекращается.
Продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке — не менее 10 мин, на дороге — не менее 20 мин, а в целом — не более часа.
Фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения.
Результаты экзаменов можно обжаловать в течение 10 рабочих дней.
Аннулировать удостоверение водителя можно в случае лишения права управления, полученного впервые, предоставления фиктивных документов
Из водительских прав возможно исключить имеющуюся категорию, если медицинской справкой она не подтверждена, а также восстановить, в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.
Напомним, в Украине водители могут пользоваться электронными правами и техпаспортом.63
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