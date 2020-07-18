"Это глупость": врач объяснил, почему при бронхите дышать над кастрюлей с горячей картошкой вредно

Дышать над кастрюлей с горячим картофелем в качестве лечебной меры при кашле и бронхите вредно. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил пульмонолог, торакальный хирург, доцент кафедры хирургии № 1 Киевского медицинского университета, руководитель Всеукраинского респираторного клуба кандидат медицинских наук Евгений Симонец.

«Это глупость. Когда дыхательные пути воспалены, отекает слизистая. Если подышать горячим паром — над чайником или кастрюлей с картошкой, то тепло расширит сосуды. Усилится приток крови — и отек увеличится. Следовательно, просвет бронхов сузится. И обычная ОРВИ или начинающийся бронхит перерастет в бронхообструктивный синдром», — сказал он.

По словам врача, это опасное состояние, так как из-за отечной слизистой просвет бронхов уменьшился, а бокаловидные клеточки еще сильнее продуцируют мокроту.

«Выйти она не может, и в итоге все это булькает, урчит в легких и перерастает в обструктивный бронхит. Когда нарушена вентиляция и скопилось много мокроты, то создаются идеальные условия для присоединения патогенной микрофлоры. В итоге развивается пневмония», — объясняет Симонец.

Также он сообщил, что при обструктивном бронхите запрещены любые тепловые процедуры: горчичники, банки, согревающие компрессы.

«Нельзя растирать грудную клетку и жиром. Барсучий, медвежий, козий жиры минимально всасываются через кожу. Поскольку они относятся к тугоплавким, то организму нужны невероятные усилия, чтобы преобразовать их в полиненасыщенные жирные кислоты. Именно они участвуют в образовании мембран стенки альвеолы — единицы легких, обеспечивающей газообмен. Улучшения состояния нет, зато поджелудочная железа и желчный пузырь оказываются под ударом», — говорит врач.

Более подробно о том, как лечить респираторные заболевания читайте в материале «ФАКТОВ»: Вирусная пневмония часто развивается молниеносно, — врач.

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