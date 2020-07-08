Человек, иммунитет которого сразу обезвредил коронавирус, может не заметить заражения, — врач

Здоровье и медицина

Люди реагируют на ситуацию с коронавирусом по-разному. Одни расслабились и считают, что им нечего опасаться. Другие, наоборот, даже на прогулку в парк надевают маски и перчатки. Официальные комментарии не вносят ясности, ведь основная мысль: все плохо, но может быть еще хуже. Что на самом деле происходит? Об этом мы спросили у доктора. Как провериться на коронавирус? А так как COVID-19 не единственное инфекционное заболевание, то доктор ответил и на другие вопросы. Какие симптомы лептоспироза? Нужно ли сдавать на анализ мертвого клеща? Во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

«Бессимптомный пациент безопасен, ведь он не выделяет возбудителя COVID-19»

*— Здравствуйте, Евгений Игоревич! Звонит Александр из Чернигова, ваш коллега. Сводки из Киева напоминают фронтовые. У вас действительно все так ужасно?

— Отнюдь. Я работаю в базовой столичной больнице и вижу, что коронавирус не так опасен, как его иногда представляют. Есть множество бессимптомных форм, которые люди переносят легко, даже не зная об этом.

Они не заразны. Так считают многие исследователи. Возможно, человек с бессимптомной формой опасен только при близком контакте — пользовании общей посудой, поцелуях. А вообще коронавирус передается воздушно-капельным путем. Поэтому нельзя манипулировать человеческими эмоциями, нагоняя страх, ведь люди боятся неизвестного.

— А какая ситуация в вашей больнице?

— Инфекционный госпиталь сегодня — это огромный сортировочный пункт. Принимаем любого пациента с температурой и подозрением на коронавирус. Спустя сутки получаем результаты анализа (делаем ПЦР), и пациент следует в профильное отделение. Катастрофы нет — в день поступает, как и раньше, в пределах одного-двух десятков пациентов, из них лишь у части обнаруживаем коронавирус.

Мы выполняем, без преувеличения, титаническую работу. Некоторые люди, как правило, пожилые, два-три месяца болели дома. Одни перенесли инсульт, у других — пролежни. Но если повысилась температура, то им необходимо провериться на коронавирус. В какой-то степени намерение правильное: никто не хочет, чтобы зараженный пациент поступил в неинфекционный стационар. Но понятно, что это масштабная перестраховка. Я навскидку могу назвать 10—15 причин повышения температуры.

Однако ситуация контролируется. Не нужно паниковать: в Украине невозможен «итальянский сценарий» развития эпидемии. Хотя количество заразившихся имеет тенденцию к увеличению, но коэффициент летальности пропорционально не вырос. Это говорит о том, что молодые люди с крепким иммунитетом с вирусом справляются. Умирают тяжелые больные — те, для которых опасна любая инфекция: диабетики с высоким уровнем сахара в крови, не поддающегося коррекции, страдающие онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, лежачие сердечники и другие с такими же серьезными заболеваниями.

*— Лилия из Черкасс. Интересует, вырабатываются ли на коронавирус антитела? И опасен ли для окружающих человек, который болел бессимптомно?

— Переболевший человек однозначно неопасен. Мы проверяем пациентов на 30-й, 60-й день и далее. Уровень антител высокий, никто не заболел повторно. Это хорошая новость: иммунитет справляется с инфекцией.

— Я читала в Интернете, что уже через четыре недели титры антител снижаются…

— Они будут снижаться постепенно. Это нормальная закономерность при естественном инфекционном процессе. Так происходит при всех респираторных заболеваниях. И COVID-19 — не исключение.

Читайте также: Врачи обнаружили связь между тяжелым воспалительным синдромом у детей и коронавирусом

*— Звонит Екатерина из города Буча Киевской области. Дочка (ей 34 года) в конце марта перенесла странный бронхит. А 18 июня у нее случился микроинсульт. МРТ, исследование сосудов, анализы отклонений не обнаружили. Теперь ждем результата ПЦР и теста на антитела. Дочка считает, что в марте она перенесла коронавирусную инфекцию, которая вызвала неврологическое осложнение. Это возможно?

— Давайте не будем все болезни списывать на коронавирус. Результаты анализа на антитела дадут ответ на ваш вопрос.

— Какой анализ лучше — ПЦР или ИФА?

— Правильно будет сделать оба. ПЦР, при котором берут мазок из носа или горла, точно определяет, заразен ли человек. ИФА показывает, переболел ли он. Если на пятый-шестой день болезни выявлены титры антител М, то человек еще болеет. Антитела G называют антителами памяти: они говорят о прошедшей болезни.

*— Елена из Киева. Может ли COVID-19 при лечении без динамики дать новый очаг воспаления в легких?

— Однозначно сказать сложно. Атипичная пневмония, которую «видит» КТ-исследование — не та, с которой мы обычно сталкиваемся. Она зачастую не соотносится со степенью тяжести заболевания. Бывает, что человек, болеющий практически без жалоб, на десятый день делает КТ легких, чтобы провериться — на всякий случай. Результат исследования ужасает — пациенту требуется немедленная госпитализация, ведь на снимке двусторонняя пневмония. Но через три дня больной со скандалом уходит из больницы домой: «Что я тут делаю? У меня нет никаких симптомов. От чего вы меня лечите?!» Вопросов еще остается много. Мы накапливаем опыт и ждем результатов многих исследований.



Исследования на коронавирус Сдать ПЦР (анализ смыва из горла или носа).

Сделать иммуно-ферментный анализ (ИФА) — проверить антитела.

«Лептоспироз вначале напоминает ОРВИ, но без кашля и насморка»

*— Прямая линия? Анна Васильевна из Броварского района Киевской области. В анонсе прочитала, что заражаются лептоспирозом в пруду или озере. А муж подхватил эту заразу, перебирая овощи в погребе. Это возможно?

— Нельзя исключать и такой путь заражения лептоспирой. Лептоспироз — болезнь коварная, хотя и редкая — обычно к нам попадает до десяти пациентов в год. Врачи со стажем рассказывают, что еще лет 15 назад летом возникали целые эпидемии лептоспироза. И молодые люди в считанные дни умирали от кровотечений. Потом появились мощные антибиотики, помогающие справиться с инфекцией, и ситуация улучшилась.

— Как люди чаще всего заражаются?

— Через стоячую, часто заболоченную воду. Бактерия любит тепло, и «предпочитает», чтобы в пруду или озере вода была градусов 29—30. Лептоспиры бывают разных типов, среди них есть вполне безобидные. Но наиболее опасны лептоспиры грызунов, особенно водоплавающих, — крыс, ондатр, нутрий.

*— Мария из Житомира. Лет десять назад свекор переболел лептоспирозом, причем так тяжело, что еле спасли. Врач уверен, что он заразился на рыбалке, хотя свекор сомневался — на руках и ногах не было никаких порезов. Как проникли бактерии?

— Для них достаточно микротрещины. Почему рыбаки под прицелом этой инфекции? Во время рыбалки практически неизбежны ранки на руках: порезался, укололся крючком, поранился рыбными плавниками. Следует знать: если летом после рыбалки или купания, которые были пять—семь дней назад, вдруг поднимается температура, нужно сразу обратиться к врачу. Опасно сидеть дома и на свое усмотрение лечить якобы ОРВИ, при котором нет ни кашля, ни насморка.

Лептоспироз сегодня хорошо лечится. Но когда люди после появления высокой температуры поступают на четвертый-пятый день, то сделать это сложно, а иногда невозможно. Болезнь коварна тем, что поражает очень нежный орган — почки. Это, как и глаз, самая хрупкая структура в организме. Почки при лептоспирозе страдают сильнее всего, хотя инфекция затрагивает и печень (человек желтеет), и легкие.

— Свекор жаловался на боль в икрах ног…

— Этот характерный признак — ценнейшая подсказка семейному врачу. Лептоспира относится к спиралевидным бактериям (спирохетам). Микроорганизм вбуравливается в кожу, как штопор, и будто прогрызает ткани мышц. Чаще всего страдает икроножная мышца. Но бывает, что вовлекаются в процесс и бедренные, и мышцы спины. Из-за некроза возникает сильнейшая боль. Человек не может встать с кровати, невозможно прикоснуться к ноге.

Симптомы лептоспироза Высокая температура.

Сильные мышечные боли.

Головная боль.

Уменьшение количества мочи.

Желтуха.

Самый опасный симптом — кровотечение.

«Клещи предпочитают высокую траву и мелкие кусты»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Олеся Вадимовна, киевлянка. Двое знакомых пострадали из-за укусов клещей. Оба отдыхали в парке, лежали на траве. Клещей в этому году много?

— Да. Особенно «урожайными» были апрель-май. Это показали лабораторные исследования. Сейчас клещи уходят — они не любят сильную жару. Важно знать, что в Киеве есть опасные парковые зоны. Клещи часто обитают на высокой траве или мелких кустиках. Рассказы, когда клещ будто соскочил с дерева, вызывают смех. Не верится, чтобы практически слепой паразит рассчитал траекторию, учитывая силу и направление ветра, и упал человеку точно на голову.

*— Оксана из Винницы. В выходные часто выбираемся на природу. Как уберечься от клещей?

— Клещ редко кусает сразу, а ищет место на теле человека, где темно и тихо — в подмышке, под коленом, за ухом, на спине. Там тонкая и незащищенная кожа. Первое, что нужно сделать, вернувшись домой после пикника или прогулки по лесу, снять одежду, хорошо осмотреть себя и близких. Принять душ, постирать одежду. Собираясь на природу, обязательно пользуйтесь репеллентами. Подойдет даже обычное средство против комаров. Но оно действует кратковременно и быстро улетучивается, поэтому повторять обработку следует каждые час-полтора.

*— Василий из Киева. Снял с сына клеща, но немного придавил. Нужно ли его проверять в лаборатории?

— Да. Чтобы обнаружить боррелии, проводят ПЦР. Паразита растирают в порошок, соединяют с раствором, и выявляют даже малые дозы бактерий. Зачем это нужно? Боррелиоз лечится очень долго. Но если человек успел за 72 часа получить результат анализа, и он позитивный, назначают экстренную профилактику — пятидневный курс мощного антибиотика.

Однако некоторые врачи выступают против такого алгоритма. Они за то, чтобы пациент хладнокровно выждал 21 день и проверил кровь на антитела. Ведь клещ, даже если он инфицирован, не обязательно заразит человека. При незначительном количестве боррелий, попавших в организм, сильный иммунитет сумеет их подавить — человек не заболеет. Думаю, в этом есть смысл. Если клещ укусит пять раз, то значит, столько же раз придется пить антибиотики? Лучше спокойно провериться в конце лета, и если заражение подтвердится — пролечиться. Курс лечения сегодня составляет 21 день.

Важно знать, что из-за приема одного из самых мощных антибиотиков (доксициклин) кожа становится чувствительной к солнцу. Я сам, когда еще был студентом, на этом обжегся — в прямом смысле. Предположив, что меня укусил клещ (увидел на руке пятно, напоминающее эритему), а на обследование не было времени, решил пропить антибиотик. И… сгорел так, как никогда в жизни. Сегодня об опасности фотосенсибилизации написано в инструкции. Я выделял бы это предостережение красным шрифтом.

Кроме того, препарат после окончания курса лечения какое-то время еще циркулирует в крови, так что беречься придется около месяца. Но можно подобрать и другие антибиотики.

*— Это Ольга из Киева, 69 лет. В прошлом сентябре меня что-то укусило в голень. Прижигала настойкой календулы, йодом, но язва не заживала, а постепенно превратилась в трофическую. После лечения она затянулась. И я, спустя два с половиной месяца, решила провериться на боррелиоз. Инфекции не обнаружили. Может, повторить анализы?

— Нет. Боррелиоз так, как вы описали, не проявляется. Но вы правильно сделали, что проверились на антитела к боррелиям. Причем даже лучше, что не сразу после укуса. Для того чтобы защитные иммуноглобулины появились наверняка, требуется время. Думаю, на этом можно поставить точку. Скорее всего, в ранку попала какая-то грязь и возникло инфицирование. Появилась вначале аллергическая реакция, а затем рана превратилась в гнойную.

Как уберечься от клещей Выбираться на природу в светлой одежде.

Использовать репелленты.

Дома осмотреть себя и близких.

Принять душ, постирать одежду.

Ранее детский инфекционист Людмила Палатная объяснила, как родителям понять, что ребенок заразился коронавирусом.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter