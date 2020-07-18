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В Одессе спасают стаю дельфинов, оказавшихся в ловушке на пляже (видео)
На одесском пляже в районе 10-й станции в ловушке оказалось шестеро дельфинов, среди них два малыша. Напомним, ранее трех детенышей дельфинов с ножевыми ранениями нашли у берегов оккупированного Крыма.
Несмотря на совместные усилия специалистов водной и экологической инспекции, направить животных в море не удается — они истощены и напуганы, ведь практически рядом с ними находятся сотни отдыхающих.
В комментарии Думской главный тренер дельфинария Елена Колмогорова объяснила, что на данный момент план состоит в том, чтобы остановить работу всех водных аттракционов в этом районе и уменьшить количество купающихся.
«Если это не сработает, необходимо будет выгонять их сетями. А это очень сложная операция, которая может быть опасна и для людей и для дельфинов», — отметила она.
Таким образом, спасатели призывают отдыхающих не пытаться подплывать и тем более контактировать с животными.
Напомним, ранее масштабную операцию по спасению попавших на мель дельфинов провели на Херсонщине. Там спасателям все-таки пришлось задействовать сети.222
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