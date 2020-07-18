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Экс-баскетболист сборной Украины ушел из жизни в 45 лет (фото)
Бывший форвард сборной Украины по баскетболу Андрей Ботичев, живший в оккупированном Донецке, умер в возрасте 45 лет. Как сообщил на своей странице в Facebook президент местной федерации баскетбола Андрей Головин, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, которую спортсмен получил у себя дома.
За годы карьеры Ботичев выступал на позиции тяжелого форварда за донецкий «Шахтер», российский «Автодор», «Азовмаш» и БК «Донецк», а также сборную Украины. В составе мариупольского клуба игрок добился наибольших успехов, став четырехкратным чемпионом Украины, победителем Северной конференции Кубка Европы ФИБА и финалистом Еврокубка ФИБА.
В составе мариупольского «Азовмаша» Андрей Ботичев четырежды выиграл чемпионат Украины
После окончания карьеры игрока Ботичев продолжал работать в баскетболе судьей и тренером.
К сожалению, начиная с 2018 года, также умерли два бывших партнера Ботичева по сборной Украины — Григорий Хижняк и Александр Окунский.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший баскетболист «Одессы» и «Николаева» Джастин Лав скончался в 41 год.
Фото basket.com.ua, УНИАН352
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