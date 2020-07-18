Бывший главный банкир Украины Яков Смолий, который так скандально подал в отставку, обнародовал свои доходы по состоянию на 3 июля 2020 года. Его декларация обнародована в Едином реестре Национального агентства по предотвращению коррупции.

В частности, Смолий располагает как минимум 120 млн гривен на банковских счетах, из которых половина — в долларах США и евро. Из общей суммы своего достояния 9 млн гривен были заработаны в январе-июне, причем зарплата на основном месте работы составила менее 10% (212 тысяч гривен), а остальное пришлось на дивиденды (3,5 млн гривен), доход от аренды недвижимости (2,7 млн гривен) и проценты (2,6 млн гривен).

В аренду Смолию и его семье есть что сдавать — он располагает 19 офисами и 13 земельными участками в разных регионах Украины.

Среди объектов недвижимости, внесенных в реестр, — квартиры в Киеве на 223,1 кв.м. и 130 кв. м, жилой дом на 654,1 кв. м в поселке Погребы (Броварской район, Киевская область); дом семейного отдыха на 276,9 кв. м в селе Гуровщина (Киевская область); апартаменты на 177,6 кв. м и гараж на 22,7 кв. м в Севастополе на территории аннексированного Крыма.

Кроме того, ему принадлежат гольфкар, квадроцикл и элитные часы Patek Philippe, Breguet. Последние, напомним, Смолий засветил в Раде.

Напомним, ранее стало известно о состоянии нового главы Нацбанка — Кирилла Шевченко.

Фото НБУ

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