Квартира, земельные участки и катер: новый глава НБУ Шевченко показал декларацию

Кирилл Шевченко, чью кандидатуру на пост главы Нацбанка Украины утвердила Верховная Рада, согласно законодательству, как лицо, претендующее на высокий пост, подавал налоговую декларацию о доходах за 2019 год.

Согласно документу, опубликованному на сайте НАПК, Кирилл Шевченко вместе с супругой Юлией пользуются квартирой в Киеве (72 «квадрата»), другим столичным домовладением (280 «квадратов») и несколькими земельными участками, принадлежащим Валентине Алиповой.

Совместно с супругой новый глава НБУ владеет квартирой в Киеве (более 300 квадратных метров), земельными участками и двумя паркоместами.

Кириллу Шевченко принадлежит автомобиль PEUGEOT PARTNER (2016 года выпуска), он и его супруга пользуются MERCEDES-BENZ G 500 (2012 года выпуска) и RANGE ROVER (2013 года выпуска). Также глава НБУ пользуется водным транспортом — катером Super Air Nautique G23 (2013 года выпуска).

В 2019 году банкир, в частности, получил 13.316.940 грн от отчуждения недвижимости, 14.593.792 грн зарплаты в «Укргазбанке» и 426.458 грн процентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представление на назначение Кирилла Шевченко в Раду внес президент Владимир Зеленский. Профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде назначить Шевченко главой НБУ.



72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter