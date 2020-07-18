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Украина

Темное дело: с ветерана АТО "Пумы" сняли электронный браслет

22:25 18 июля 2020
Инна Грищенко

Суд снял электронный браслет и все обязательства с подозреваемой в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака участницы АТО Инны Грищенко (позывной «Пума»). Об этом УНН заявил адвокат Виталий Ковальчук.

Напомним, в апреле Печерский суд Киева оставил под стражей ветерана Владислава Грищенко (позывной «Буча»), также подозреваемого в покушении на этого бизнесмена. Тогда же было решено продлить срок предварительного расследования по делу покушения.

Перед этим же адвокат со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы заявил, что 61-летний Михаил Чекурак умер по естественным причинам.

Стоит отметить, что супруги Грищенко также фигурировали в материалах по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

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