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Франция получила «черные ящики» сбитого в Иране самолета МАУ
Во Францию прибыли «черные ящики» со сбитого Boeing украинской авиакомпании МАУ, сбитого в январе 2020 года в Иране.
По данным AFP, эксперты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступят к расшифровке в понедельник, 20 июля.
Расшифровкой займется международная комиссия, в состав которой входят 20 специалистов. Ожидается, что своих специалистов во Францию отправит и Украина.
Напомним, в июле в Иране опубликовали новое, расширенное заключение по поводу причин трагедии в небе, когда был сбит украинский пассажирский самолет МАУ с 176 пассажирами и членами экипажа на борту. Спустя полгода после падения лайнера в Иране настаивают, что к авиакатастрофе привели ошибки и человеческий фактор, хотя сразу после трагедии Иран признал вину своих военных.
Также стало известно, что Иран не идет на переговоры с украинской стороной относительно выплат компенсаций семьям погибших пассажиров и экипажа авиалайнера.105
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