27.29 / 27.50 30.89 / 31.28
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Франция получила «черные ящики» сбитого в Иране самолета МАУ

8:47 19 июля 2020
На месте падения самолета

Во Францию прибыли «черные ящики» со сбитого Boeing украинской авиакомпании МАУ, сбитого в январе 2020 года в Иране.

По данным AFP, эксперты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступят к расшифровке в понедельник, 20 июля.

Расшифровкой займется международная комиссия, в состав которой входят 20 специалистов. Ожидается, что своих специалистов во Францию отправит и Украина.

Напомним, в июле в Иране опубликовали новое, расширенное заключение по поводу причин трагедии в небе, когда был сбит украинский пассажирский самолет МАУ с 176 пассажирами и членами экипажа на борту. Спустя полгода после падения лайнера в Иране настаивают, что к авиакатастрофе привели ошибки и человеческий фактор, хотя сразу после трагедии Иран признал вину своих военных.

Также стало известно, что Иран не идет на переговоры с украинской стороной относительно выплат компенсаций семьям погибших пассажиров и экипажа авиалайнера.

105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рамзан Кадыров

"Что мешает позвонить Путину?": Кадыров требует от Зеленского извинений и окончания войны на Донбассе

Пассажир

В Днепре проучили мужчину, который избил женщину в маршрутке (фото)

На месте убийства

Месть за сына? В сети появились фото и видео смертельной стрельбы в Черновцах

Владимир Мунтян

«Мунтян сказал, что «Бог разрешил ему заняться со мной сексом». Он был под наркотиками и очень агрессивный»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер