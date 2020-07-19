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- 10:49 В курортном селе на Николаевщине зафиксировали вспышку COVID-19
В курортном селе на Николаевщине зафиксировали вспышку COVID-19
На Николаевщине вспышку коронавирусного заболевания зафиксировали в одном из кафе в селе Рыбаковка Коблевской объединенной территориальной общины. Напомним, в середине июля предприниматели в Коблево блокировали международную трассу, требуя смягчения карантина.
По словам главврача Николаевской областной инфекционной больницы Светланы Федоровой в комментарии НикВести, в ее клинике в настоящее время находятся четверо пациентов из Рыбаковки с подтвержденным тестом на коронавирус.
Одного из госпитализированных утром 18 июля перевели в реанимацию.
В связи со вспышкой медик не советует в ближайшее время не ездить в зараженный поселок и не общаться с теми, кто там был.
Напомним, Николаевская область почти месяц была островком безопасности в Украине в плане распространения коронавирусной инфекции.410
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