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Украина

В курортном селе на Николаевщине зафиксировали вспышку COVID-19

10:49 19 июля 2020
В курортном селе на Николаевщине зафиксировали вспышку COVID-19

На Николаевщине вспышку коронавирусного заболевания зафиксировали в одном из кафе в селе Рыбаковка Коблевской объединенной территориальной общины. Напомним, в середине июля предприниматели в Коблево блокировали международную трассу, требуя смягчения карантина.

По словам главврача Николаевской областной инфекционной больницы Светланы Федоровой в комментарии НикВести, в ее клинике в настоящее время находятся четверо пациентов из Рыбаковки с подтвержденным тестом на коронавирус.

Одного из госпитализированных утром 18 июля перевели в реанимацию.

В связи со вспышкой медик не советует в ближайшее время не ездить в зараженный поселок и не общаться с теми, кто там был.

Напомним, Николаевская область почти месяц была островком безопасности в Украине в плане распространения коронавирусной инфекции.

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