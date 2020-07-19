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Украина

Количество зараженных COVID-19 в Киеве увеличилось на 87 человек

12:49 19 июля 2020
Коронавирус

В Киеве за прошедшие сутки было выявлено 87 новых случаев острой коронавирусной болезни. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за минувшие сутки 6 человек. Всего коронавирус преодолели 2 366 киевлян», — сообщил мэр.

На данный момент в столице уже 6 884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 18. Печерском — 14. И в Днепровском районе — 11 случаев. Среди зараженных 5 медиков.

В течение суток заражения подтвердили у 44 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, а также у 39 мужчин от 19 до 62 лет и у 4 мальчиков в возрасте от 1 до 16 лет.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее в Киеве за сутки обнаружили 108 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев заболевания тогда обнаружили в Дарницком и Деснянском районах — по 26.

Известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала в интервью «ФАКТАМ», как можно успешно бороться с коронавирусом, применяя давно известные препараты.

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