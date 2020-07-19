Водители устроили езду по свежеуложенному асфальту в Киеве: видео возмутило сеть

В Киеве водители решили не дожидаться, пока новый асфальт высохнет и решили начать ездить по нему. Соответствующее видео опубликовали в Facebook-сообществе «Киев оперативный».

«Вот кайф — ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень „сообразительный“ подвинул заграждения и все помчались», — говорится в описании видео.

В сети пользователи возмущены таким поведением водителей.

Как писали «ФАКТЫ», полгода назад под Киевом в поселке Чабаны случилась драка со стрельбой. Повод был неординарный: местным коммунальщикам не понравилось, что строители своей техникой убивают асфальт и разносят грязь по дорогам. Коммунхозовцы решили проучить нечистоплотных рабочих, строители в долгу не остались. Хулиганов пришлось разнимать полиции.

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