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Познакомились в «ВКонтакте»: под Днепром мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика
В Петриковке Днепропетровской области 18 июля 36-летний мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика. Он познакомился с ним на сайте запрещенной в Украине российской социальной сети Вконтакте и, войдя к нему в доверие, под предлогом Дня рождения пригласил в гости на дачу, где и совершил надругательство.
Подросток после случившегося вышел с территории дачи в Петриковке, остановил на улице тракториста и попросил отвезти его в полицию, пишет «Днепр оперативный».
Житель Каменского, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего, задержан.
Как писали «ФАКТЫ», недавно во Львове в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что во время прогулки с детьми пропал ее сын. Полицейские выяснили, что мальчика увел неизвестный мужчина, попросивший помочь ему с мопедом и обещая купить за это газированный напиток. Вскоре школьник вернулся домой и рассказал, что его изнасиловали.376
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