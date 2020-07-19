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В России завели дело против активиста, который при падении зацепил полицейского украинским флагом (видео)
В Гатчине (Ленинградская область России) участник акции в поддержку крымских татар случайно задел полицейского украинским флагом. В отношении него возбудили уголовное дело. В начале июля в подмосковной Коломне задержали троих парней, которые поиздевались над муралом с Путиным.
Как сообщает в Twitter «Медиазона», активист Владимир Шипицын во время задержания в Гатчине упал и украинским флагом сбил кепку с полицейского.
Активисты движения «Стратегия-18» вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом «Свободу узникам «дела Хизб ут-Тахрир» и держал украинский флаг.
Шипицына задержали и отправили в СИЗО. Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове.
Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk— Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020
Напомним, 15 июля в центре Санкт-Петербурга и Москвы прошли акции протеста против поправок об обнулении президентских сроков Путина. Организатором акций выступило движение «Нет». Тогда полиция задержала несколько десятков человек. Несколько дней подряд продолжались массовые протесты против Путина в дальневосточном Хабаровске.
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