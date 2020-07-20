Экс-первая ракетка мира порадовала болельщиков огненными фото в купальнике

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака (10-я строчка в мировом женском рейтинге), ставшая самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, наслаждается солнечной погодой. Теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram, имеющей 1,1 млн подписчиков, фотографии в желтом купальнике, собрав менее чем за сутки 123 тысячи «лайков».

Отметим, что, в отличие от украинки Элины Свитолиной, японка не спешит возобновлять сезон после карантина, связанного с пандемией коронавируса. Свой последний матч Наоми провела 7 февраля, проиграв в Кубке федерации испанке Саре Соррибес-Тормо — 0:6, 3:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Новак Джокович, вылечившись от коронавируса, посетил знаменитые «Боснийские пирамиды».

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter