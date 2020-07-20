27.28 / 27.54 30.85 / 31.37
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Экс-первая ракетка мира порадовала болельщиков огненными фото в купальнике

8:38 20 июля 2020
Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака (10-я строчка в мировом женском рейтинге), ставшая самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, наслаждается солнечной погодой. Теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram, имеющей 1,1 млн подписчиков, фотографии в желтом купальнике, собрав менее чем за сутки 123 тысячи «лайков».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 大坂なおみ(@naomiosaka)

Отметим, что, в отличие от украинки Элины Свитолиной, японка не спешит возобновлять сезон после карантина, связанного с пандемией коронавируса. Свой последний матч Наоми провела 7 февраля, проиграв в Кубке федерации испанке Саре Соррибес-Тормо — 0:6, 3:6.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Новак Джокович, вылечившись от коронавируса, посетил знаменитые «Боснийские пирамиды».

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Новак

В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака: что об этом известно

Сезар Луис Салинас

Президент футбольной федерации умер от коронавируса (фото)

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук поддержал массовые протесты в Хабаровске (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер