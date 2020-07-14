Джокович вылечился от коронавируса и посетил знаменитые «Боснийские пирамиды» (видео)

Спорт

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, сдавший вместе с женой Еленой в конце июня положительный тест на коронавирус, успешно справился с опасным заболеванием. Выздоровевший теннисист решил слетать на частном самолете в сопровождении отца и матери в Боснию и Герцеговину, где посетил знаменитые «Боснийские пирамиды».

Также, как сообщает «Чемпионат», лучший теннисист мира в рамках первой после перенесенного COVID-19 поездки встретится с местным теннисистом Дамиром Джумхуром, занимающим 107-ю строчку в рейтинге АТР.

Отметим, что «Боснийские пирамиды» — всего лишь псевдонаучная сенсация, получившая известность в мировой прессе в первом десятилетии XXI века. На самом же деле это природное геологическое образование, известное как флэтайроны, расположенное близ города Високо к северо-западу от Сараево. Холм Височица привлек внимание в результате развязанной в мировой прессе кампании с утверждениями о том, что под горами скрываются крупнейшие в мире пирамиды.

Джокович прилетел посмотреть на псевдонаучную сенсацию с отцом и матерью

Также хорошие новости пришли от теннисистов, которые заболели коронавирусом после участия на выставочных турнирах, организованных Джоковичем в Сербии и Хорватии. В частности, успешно справились с опасным заболеванием болгарин Григор Димитров, серб Виктор Троицки, хорват Борна Чорич, а также тренер первой ракетки мира хорват Горан Иванишевич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джокович сыграл в теннис сковородкой и пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

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