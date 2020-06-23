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Байден согласился на три раунда дебатов с Трампом: названы даты
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, рейтинг которого заметно выше, чем у действующего главы государства Дональда Трампа, дал официальное согласие провести осенью не более трех раундов телевизионных дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.
Соответствующую информацию опубликовала в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя избирательного штаба Байдена Джен О'Малли-Диллон, пишет ТАСС.
Джен О'Малли-Диллон уведомила об этом ранее в тот же день непартийную некоммерческую Комиссию по президентским теледебатам, которая была учреждена в 1987 году и определяет время и место проведения таких мероприятий с участием кандидатов на пост президента и вице-президента страны. «Предложение штаба Трампа о дальнейших переговорах по данному вопросу является попыткой уклониться от честных и беспристрастных дебатов», — цитирует газета представителя Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 19 июня сообщила, что республиканец Трамп «был бы готов рассмотреть» вопрос о возможном увеличении числа предвыборных телевизионных дебатов с Байденом, если такое предложение поступит. Штаб Байдена не согласен с увеличением их количества. В настоящее время предполагается, что Трамп и Байден будут трижды дискутировать в прямом телеэфире в преддверии выборов.
Первые дебаты состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган, а третьи — 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Диспуты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 по Киеву), а их продолжительность составит 90 минут. Прямую трансляцию предстоит вести крупнейшим американским телекомпаниям.
Напомним, что 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.
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