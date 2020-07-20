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В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака: что об этом известно
В Польше задержали экс-главу «Укравтодора» Славомира Новака.
Бывшего украинского топ-чиновника и экс-министра транспорта Польши подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.
Задержали Новака сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши, пишет «РБК-Украина».
Кроме Новака, задержали также «Дариуша С., бывшего командира JW» GROM «и предпринимателя из Гданьска Яцека П.».
Ране Новака привлекали в качестве свидетеля по делу о создании финансовой пирамиды Amber Gold в Гданьске.
Напомним, Новак с 2011 по 2013 год работал в должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. До 2019 года он занимал должность руководителя Государственной службы автомобильных дорог Украины. С 2020 года Новак планировал начать в Украине строительство платной дороги на отрезке Львов — Краковец. Цены должны были быть установлены за проезд на уровне европейских.67
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