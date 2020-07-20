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Украина

В команде Зеленского наметился серьезный конфликт: при чем тут Ермак и почему страдает Тимошенко

10:02 20 июля 2020
команда Зеленского

Эпидемия коронавируса, экономический кризис, непопулярные решения, инициированные и проголосованные «слугами народа», продолжают влиять на стремительно падающий рейтинг президента Зеленского. Но отвечать на кризисы и новые медийные вызовы в президентской команде некому.

«В Офисе происходит тихая война между антикризисным консультантом главы ОПГ Михаилом Подоляком и заместителем Ермака, ответственным за медийную политику Банковой, Кириллом Тимошенко», — пишет на «Украинской правде» Роман Кравец.

После того, как Зеленский стал во главе государства, с ним работает та же медийная команда, которая ковала его победу на выборах и в которую входит Тимошенко.

Подоляк начал работать в президентском Офисе с апреля 2020 года. Среди его задач — решение кризисных ситуаций. В частности, через «более доверительные разговоры с журналистской средой».

По информации Кравца, Подоляк — политтехнолог, который в свое время работал с Сергеем Левочкиным, мимоходом консультировал Юрия Иванющенко, известного как «Юра Енакиевский». На предыдущих местных выборах занимался предвыборной кампанией в мэры Киева Сергея Думчева, который набрал 3,92% голосов.

С начала 90-х до 2004 года Подоляк жил в Беларуси и работал журналистом. В 2011 году он стал шеф-редактором украинского сайта «Обозреватель». Тогда он с группой приглашенных журналистов побывал у Януковича в Межигорье.

В марте 2020 Подоляк пришел работать на Андрея Ермака и сразу начал курировать пресс-службу Офиса, наладил отношения с пресс секретарем Зеленского Юлией Мендель и стал заниматься изменениями структуры информационного департамента ОП.

Политтехнолог привел на Банковую своих людей, которые занимали видные посты во время президентства Януковича. В частности, Александр Курдинович, руководивший Госкомитетом телевидения и радиовещания, сейчас возглавляет службу по вопросам информполитики ОП.

Журналист пишет, что по утверждению высокопоставленных источников в Офисе президента и Верховной Раде, с начала лета Подоляк существенно оттеснил Кирилла Тимошенко от влияния на медиа.

Близость Подоляка к главе ОП Андрею Ермаку может сказаться на Кирилле Тимошенко, которого в команду Зеленского привел бывший руководитель Офиса Андрей Богдан, считает Кравец.

Сильнейший козырь политтехнолога не его профессиональные качества, а близость с Ермаком, который на сегодня является едва ли не самым близким человеком для Зеленского.

Подоляк и Тимошенко в публичном поле делают вид, что у них все в порядке и отрицают любые конфликты, пишет Кравец.

Но самое неприятное из всех закулисных интриг, происходящих на Банковой, что президент Зеленский, видимо, не знает, что происходит в его окружении. До Зеленского доносят только ту информацию, которую считают нужным ему донести особо приближенные к главе государства люди.

Напомним, многие эксперты, отмечая ошибки президента Зеленского, считают самой слабой его стороной кадровую политику. У Зеленского высокий уровень недоверия к людям. Он боится привлекать сильных и опытных профессионалов, которые могли бы кардинально решать разные ситуации как в политике, так и в экономике. А назначает тех людей, которых знает лично и которым доверяет по прошлой жизни, а также тех, кого ему приведут его знакомые.

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