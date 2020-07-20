Храбрая женщина сделала в лесу селфи с медведем, который решил понюхать ее волосы (видео)

После произошедшей в Италии встречи смелого мальчика с диким медведем, в экологическом парке Чипинк в мексиканском муниципалитете Сан-Педро-Гарса-Гарсия черный медведь барибал решил свести близкое с знакомство с гулявшими по лесу туристками. Как сообщает издание Daily Mail, он подошел к женщинам вплотную и, поднявшись на задние лапы, начал нюхать волосы одной из них. Туристка, сохраняя полное хладнокровие и неподвижность, воспользовалась моментом, чтобы сделать селфи на память.

Медведь достаточно долго не терял интереса к понравившейся ему дамы. Он также дважды слегка тронул лапой ее ноги. Затем зверь отвлекся, а туристы убежали.

Шокирующий момент был записан на видео, распространившееся в соцсетях. Пользователи сети восхищались храбростью туристки. Бывший баскетболист Рекс Чэпмен прокомментировал ролик: «О, Боже! Она прямо, как скала». И добавил, что хотел бы видеть эту женщины в своей команде.

Heres another angle where you can see her taking the selfie. Hero. pic.twitter.com/uSWdLVrJPU — Rafa (@RafaElorduy) July 19, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мальчик встретился возле дверей своего дома с медвежонком — испугались оба.

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