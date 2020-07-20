Это преступление — позор для Украины: Зеленский высказался об убийстве Павла Шеремета

В четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета, которого подорвали в машине в центре Киева, президент Владимир Зеленский назвал это преступление «позором для Украины».

«В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего — за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины», — пишет Зеленский на своей страничке в социальных сетях.

По словам президент, украинскому обществу нужны «четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства», а обязанность государства и правоохранительных органов — сделать все, чтобы в суде оказались настоящие убийцы Павла Шеремета, а также организаторы и заказчики этого преступления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фигурантам дела об убийстве Шеремета — медику Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко — продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. А медсестре Яне Дугарь смягчили меру пресечения — ее исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, проходящим с ней службу.

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