Упала в заводскую шахту: в Харькове на съемках погибла фотограф

В воскресенье, 19 июля, в Харькове на съемках погибла фотограф Галина Карацюба. Ранее в Полтаве погибла молодая женщина, упав с балкона 9-го этажа.

ЧП в Харькове произошло во время открытия фотостудии Darkloft на улице Москалевской.

«Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за огражденную территорию на заводе Шевченко и упала в шахту. Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь», — сообщает телеграм-канал «Труха».

По данным NewsRoom, погибшая — фотограф Галина Карацюба.

О смерти фотографа написала известная блогерша Татьяна Коряк: «Зачем тебя Бог забрал? Столько у нас планов, идей было. Я знаю, ты меня сейчас слышишь, шепчу, нет — кричу сквозь слезы, что никогда не забуду, близкий ты мой человек! Покойся с миром! На сердце такая боль. Так сжимается внутри от осознания того, что тебя не стало во время съемки, упав в шахту».

В полиции Харькова пока информацию не прокомментировали.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшных случаях убийств и самоубийств в Харькове. В июле мать задушила 10-летнего сына и перерезала себе вены. В апреле в городе задержали женщину, у которой в пакете была голова ее дочери.







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