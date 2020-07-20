- 13:06 Санта Димопулос стала участницей "Танців з зірками" и бросила вызов Тарасу Цымбалюку
- 13:02 Как защититься от клещей: простые советы и адреса травмпунктов в Киеве
- 13:02 В Киеве неадекват “заминировал” школу и пытался взорвать многоэтажку
- 12:46 Два поезда сошли с рельсов в Днепропетровской области: подробности ЧП
- 12:45 Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике
- 12:40 Вадим Рабинович рассказал, как осуществляется руководство в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»
- 12:31 Потеряла мужа и двоих детей: стало известно о состоянии жены погибшего тренера ФК “Мункач”
- 12:27 Жара и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 12:11 «Сделано в Италии» с Лиамом Нисоном и другие премьеры: что посмотреть в кино с 23 июля
- 12:10 В Одессе крепкий мужчина подрался с беременной за место в маршрутке
- 12:03 Разумков прокомментировал жалобы нардепов на маленькие зарплаты
- 12:00 В аэропорту Одессы запускают тестирование на COVID-19: что важно знать
Разумков прокомментировал жалобы нардепов на маленькие зарплаты
Уровень зарплат народных депутатов, который многие из народных избранников считают очень низким, соответствует тому уровню оплаты труда, который есть на сегодня в Украине. Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
Парламентарий отметил, что достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Но он должен быть соразмерным с уровнями доходов и заработных плат, которые существуют в обществе.
По словам спикера, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано.
«Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. я думаю, что нет человека, который говорил бы, что „мне хватает“ или „не хочется больше“. Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов она соответствует нормальному уровню оплаты», — отметил Разумков.
Напомним, на маленькие зарплаты неоднократно жаловались министры и другие представители действующей власти. В частности, Ирина Венедиктова убеждена, что работая генпрокурором, она «съест» всю свою финансовую подушку.
266
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..