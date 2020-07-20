Разумков прокомментировал жалобы нардепов на маленькие зарплаты

Уровень зарплат народных депутатов, который многие из народных избранников считают очень низким, соответствует тому уровню оплаты труда, который есть на сегодня в Украине. Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Парламентарий отметил, что достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Но он должен быть соразмерным с уровнями доходов и заработных плат, которые существуют в обществе.

По словам спикера, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано.

«Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. я думаю, что нет человека, который говорил бы, что „мне хватает“ или „не хочется больше“. Хочется, но я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов она соответствует нормальному уровню оплаты», — отметил Разумков.

Напомним, на маленькие зарплаты неоднократно жаловались министры и другие представители действующей власти. В частности, Ирина Венедиктова убеждена, что работая генпрокурором, она «съест» всю свою финансовую подушку.

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