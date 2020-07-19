"Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

Глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики, нардеп от «Слуги народа», Галина Третьякова, попавшая в скандал с высказываниями о льготах и «некачественных детях», пожаловалась на низкие депутатские зарплаты, которые не дают возможности хорошо работать.

«Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата», — сказала в интервью «Громадському» Третьякова.

Нардеп уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц «грязными», «на руки» они получают 32−35 тысяч.

По словам Третьяковой, у депутатов нет авансов и зарплата один раз в месяц 10−15 числа. А это не дает возможности «сформировать свои расходы».

Нардеп также пожаловалась на отсутствие личного помощника, который бы организовывал работу нардепа, обрабатывал корреспонденцию и следил за расписанием встреч.

Существующая организация работающего народного депутата, по мнению Третьяковой, не дает ему возможности «отдать все необходимое родине во время его каденции».

Напомним, на маленькие зарплаты жаловались и другие представители действующей власти. В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова, которая «на руки» получает 38 тысяч гривен убеждена, что «съест» всю свою финансовую подушку.

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