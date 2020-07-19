27.31 / 27.48 30.91 / 31.25
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

19:22 19 июля 2020
Третьякова

Глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики, нардеп от «Слуги народа», Галина Третьякова, попавшая в скандал с высказываниями о льготах и «некачественных детях», пожаловалась на низкие депутатские зарплаты, которые не дают возможности хорошо работать.

«Депутатская заработная плата она не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что в реалиях для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она маловата», — сказала в интервью «Громадському» Третьякова.

Нардеп уточнила, что депутатам насчитывают в среднем 42 тысячи гривен в месяц «грязными», «на руки» они получают 32−35 тысяч.

По словам Третьяковой, у депутатов нет авансов и зарплата один раз в месяц 10−15 числа. А это не дает возможности «сформировать свои расходы».

Нардеп также пожаловалась на отсутствие личного помощника, который бы организовывал работу нардепа, обрабатывал корреспонденцию и следил за расписанием встреч.

Существующая организация работающего народного депутата, по мнению Третьяковой, не дает ему возможности «отдать все необходимое родине во время его каденции».

Напомним, на маленькие зарплаты жаловались и другие представители действующей власти. В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова, которая «на руки» получает 38 тысяч гривен убеждена, что «съест» всю свою финансовую подушку.

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мост

Перекрыли Керченский пролив: Россия массово перебрасывает войска в Крым

Надежда Андрухив

«Через год совместной жизни любимый ввел в интернете мою фамилию и… лишился дара речи»

ДТП

Фура раздавила легковое авто под Мукачево: в страшной аварии погиб экс-тренер "Закарпатья" и двое детей (фото, видео)

Янукович

«Купил дом не торгуясь»: в России рассказали, где живет Янукович и бывшие чиновники из его окружения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер