В жутком ДТП под Одессой погибли шесть человек, в том числе ребенок (фотоя, видео)

В субботу, 18 июля, в Измаильском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. Ранее сообщалось, что в Житомире грузовой автомобиль сбил пятилетнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, утром произошло столкновение двух легковых автомобилей: «Mitsubishi Outlander» и «ВАЗа».

«Вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения», — говорится в сообщении.

Тела погибших пришлось доставать из искореженных автомобилей с помощью специальной техники.

Сообщается, что движение транспорта на участке трассы, где произошло ДТП, затруднено.

А в Киеве на Столичном шоссе возле остановки общественного транспорта столкнулись сразу три машины.

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