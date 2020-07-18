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В жутком ДТП под Одессой погибли шесть человек, в том числе ребенок (фотоя, видео)
В субботу, 18 июля, в Измаильском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. Ранее сообщалось, что в Житомире грузовой автомобиль сбил пятилетнего ребенка, который внезапно выбежал на дорогу.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, утром произошло столкновение двух легковых автомобилей: «Mitsubishi Outlander» и «ВАЗа».
«Вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения», — говорится в сообщении.
Тела погибших пришлось доставать из искореженных автомобилей с помощью специальной техники.
Сообщается, что движение транспорта на участке трассы, где произошло ДТП, затруднено.
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