Миллионера в Нью-Йорке расчленил его ассистент – из-за 90 тысяч долларов (фото)

В убийстве миллионера Фахима Салеха, который был найден расчлененным в своей собственной нью-йоркской квартире, подозревают его личного ассистента Тайриза Хаспила.

Как сообщает издание New York Daily News, 21-летний Хаспил арестован. Он занимался финансами и личными вопросами своего работодателя. Стало известно, что Тайриз присвоил себе 90 тысяч долларов. Когда кража была раскрыта, Салех уволил вора, но предложил ему возможность избежать криминальной ответственности и судебного разбирательства, вернув деньги. Тот предпочел убить бывшего шефа.

Тайриз Хаспил. Фото New York Daily News

Последние минуты жизни 33-летнего Фахима записала камера видеонаблюдения. За Салехом следовал мужчина в черной маске и перчатках. Он зашел за ним в лифт и напал, когда двери открылись на этаже, где была его квартира Салеха. Сначала он обездвижил жертву электрошокером, затем заколол, ударив ножом в грудь, обезглавил и отрезал конечности электропилой.

Пилу Тайриз купил, как установила полиция, расплачиваясь своей кредитной картой. Кроме того, из тела убитого был извлечен зубец электрошокера, серийный номер которого совпадал с устройством, принадлежащим Хаспилу.



На следующий после убийства день Хаспил снова пришел в квартиру Фахима, собираясь избавиться от тела и зачистить следы, но его спугнула кузина убитого, которая пришла к двоюродному брату и в ужасе обнаружила его останки.

Хаспил виновным себя не признает. В прошлом у него не было никаких проблем с законом.

Фахим Салех, сын уроженцев Бангладеш, сделал состояние на компьютерных программах и приложениях к смартфонам — в том числе приложение Gorkada, позволяющее организовать прокат мотоциклов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России аспирант убил профессора и попытался растворить тело в кислоте.



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