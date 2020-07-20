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Назван боксер, который сразится с победителем боя Фьюри – Уайлдер: это не Усик
Следующим соперником для победителя третьего боя между обладателем чемпионского пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) и американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) станет первый номер рейтинга Всемирного боксерского совета британец Диллиан Уайт (27 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), не так давно обвинивший своего соотечественника в двуличии.
«Я организую поединок Уайта и Фьюри, это будет большой бой, — рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью сайту Boxing Scene. — Мы ничего не слышали от Уайлдера. Он не был голословен по поводу третьего боя против Фьюри, но мы понимаем его позицию. Фьюри должен подраться с Уайлдером. Удачи ему. Это сложный вызов для любого боксера. Организуют ли они третий бой Уайлдера и Фьюри и организуют ли они его в ноябре или декабре? Крайний срок для боя Уайта за пояс WBC — это конец февраля, и мы надеемся, что он таковым и останется. И если все же бой Фьюри и Уайлдера состоится в декабре, то победителю просто не хватит времени, чтобы восстановиться и подготовится к бою против Уайта в феврале. Если бой Фьюри и Уайлдера состоится в начале декабря, и мы все же договоримся о бое Уайта против победителя в марте — это будет прекрасно, мы с радостью согласимся на такое предложение».
Отметим, что на бой с Тайсоном Фьюри также претендовал и украинский супертяжеловес Александр Усик. Как видим, встреча с непобедимым британцем для нашего соотечественника откладывается…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсону Фьюри грозит длительная дисквалификация за попытку подкупа фермера в деле о проваленном в 2015 году допинг-тесте.68
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