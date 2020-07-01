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Спорт

Названа новая дата третьего боя Фьюри – Уайлдер

19:27 1 июля 2020
Фьюри&nbsp;— Уайлдер

Исполнительный директор промоутерской компании Top Rank Бред Джейкобс рассказал, когда состоится третий бой между их подопечным чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) и американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья).

«Мы сфокусированы на 19 декабря и надеемся, что к тому времени ситуация в мире нормализуется. На поединке может быть 50-процентная наполненность трибун. На самом деле, сейчас мы рассматриваем варианты по всему миру. Ищем лучшую локацию для поединка», — поделился информацией функционер в комментарии Sky Sports.

Отметим, что ранее планировалось провести поединок 3 октября на одной из арен Лас-Вегаса, но в планы организаторов грандиозного боксерского вечера вмешался карантин из-за пандемии коронавируса. Согласно информации издания The Sun, суммарный гонорар Фьюри и Уайлдера за предстоящий бой составит почти 100 млн долларов.

Напомним, первый бой между американцем, на тот момент владевшим титулом WBC, и британцем завершился вничью, а во втором поединке Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри назвали единственным боксером, который способен победить Усика в супертяжелом дивизионе.

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