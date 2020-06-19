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Спорт

«Неоднократно ронял на канвас»: Тайсона Фьюри обвинили в двуличии (фото)

13:33 19 июня 2020
Тайсон Фьюри

32-летний британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение), являющийся обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, довольно резко высказался в адрес обладателя чемпионского пояса своего непобедимого соотечественника Тайсона Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья).

«Я очень хорошо знаю Тайсона. Мы провели с ним пару спаррингов, во время которых я неоднократно ронял его на канвас. Он начал говорить обо мне разные вещи, поэтому я ответил, мол, он знает, что на самом деле происходило в зале. Иногда я не могу его понять. Фьюри — очень двуличный парень. С одной стороны ты думаешь, что у вас с ним хорошие отношения, но уже через минуту он начинает нести какую-то чушь. И ты задумываешься: «Мы дружим или мы враждуем? Есть ли в словах Фьюри какой-нибудь смысл?» — рассказал Уайт в интервью сайту World Boxing News.

Уайт (в желтых шортах) неоднократно отправлял Фьюри на канвас ринга в спаррингах

Отметим, что Диллиан является обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC, который был завоеван в июле 2019-го в поединке с колумбийцем Оскаром Ривасом. 15 августа нынешнего года британца ожидает защита своего пояса в поединке с россиянином Александром Поветкиным.

Также, по сообщениям Sky Sports, Уайт подал в суд на Всемирный боксерский совет из-за обещанного организацией титульного поединка. Таким образом британец хочет отстоять свое право на бой с победителем третьего поединка между Фьюри и Уайлдером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине считают Фьюри единственным боксером, способным победить Усика в супертяжелом весе.

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