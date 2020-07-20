«Золотой мяч»-2020 вручать не будут: принято беспрецедентное решение (фото)

Пандемия коронавируса, из-за которого на длительное время были приостановлены практически все футбольные и спортивные соревнования по миру, внесла свои коррективы и в процедуру присуждения самой престижной индивидуальной награды — «Золотого мяча».

Популярное издание France Football, которое учредило награду в далеком 1956 году, решило отменить вручение «Золотого мяча» по итогам 2020 года. «Этот сезон невозможно и нельзя считать обычным футбольным годом. Мы не хотим при вручении награды указывать, что она была вручена в чрезвычайных обстоятельствах и в условиях кризиса, который был вызван коронавирусом», — говорится в заявлении издания.

Отметим, что это первый случай за 64-летнюю историю вручения награды, что по итогам года не будет определен ее обладатель. Рекордсменом по количеству завоеванных «Золотых мячей» является аргентинец Лионель Месси, у которого шесть престижных наград в коллекции, в том числе и в прошлом году. Также среди обладателей приза лучшему футболисту мира — и трое украинцев (Олег Блохин в 1975-м, Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м).

В коллекции Лионеля Месси наибольшее количество "Золотых мячей"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси назвал «Барселону» слабой командой и хочет покинуть клуб.

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