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Украина

Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: в сети появилось важное видео с беспилотника

18:49 20 июля 2020
На Донбассе

Камера беспилотника зафиксировала момент расстрела боевиками эвакуационной группы на Донбассе при попытке забрать из «серой зоны» тело подорвавшегося на мине лейтенанта морской пехоты Дмитрия Красногрудя.

Военные предоставили видео сайту «Думская». В будущем оно должно послужить доказательством военного преступления, которое совершили российские оккупанты.

После того, как командование через СММ ОБСЕ договорилось с боевиками о «режиме тишины», к месту боя выдвинулась эвакуационная группа, возглавляемая представителем Совместного центра по контролю и координации. На видео зафиксировано, как боевики обстреливают эвакуационную группу украинских военнослужащих, которые были без оружия и надели белые шлемы и повязки.

Ранее сообщалось, что погибший медик Николай Илин был гражданином Эстонии и проходил службу в подразделении ВСУ на законных основаниях.

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