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Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: эксперты идентифицировали тело военного медика
Экспертиза подтвердила, что боевики российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело сержанта-медика Николая Илина, который погиб на Донбассе во время попытки эвакуировать из «серой зоны» тело подорвавшегося офицера ВСУ Николая Красногрудя.
Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, была проведена ДНК-экспертиза, которая и подтвердила личность погибшего бойца.
«Сейчас идет подготовка к церемонии прощания с павшим украинским героем. Она пройдет в Киеве в среду, 22 июля», — говорится в сообщении.
В командовании ООС уточняют, что сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях: «Согласно действующему законодательству, а именно Закону Украины „О воинской обязанности и военной службе“, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных силах Украины».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штабе ООС заявляли, что боевики не давали украинской стороне приступить к розыскам военнослужащего, получившего ранение, когда эвакуационная группа попала в засаду в «серой зоне».125
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