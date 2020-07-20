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Недавно женился: названо имя бойца, погибшего от вражеской пули на Донбассе 20 июля (фото)

20:33 20 июля 2020
Свеча

В понедельник, 20 июля, на Донбассе погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко.

Как сообщает сайт «Є», боец был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.

«Василий погиб при исполнении служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец получил смертельное ранение в голову», — проинформировали в Изяславском районном военном комиссариате.

Сообщается, что Василий Кравченко с февраля 2018 сражался на Донбассе, защищая Украину. В апреле 2020 года он женился.

В Изяславе у погибшего воина осталась мать и отец.

Как сообщалось ранее, на Донбассе эксперты подтвердили, что боевики «ДНР» передали украинской стороне тело сержанта-медика Николая Илина, который был в составе эвакуационной группы и погиб под Зайцево.

Фото: «Є»

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