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Недавно женился: названо имя бойца, погибшего от вражеской пули на Донбассе 20 июля (фото)
В понедельник, 20 июля, на Донбассе погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко.
Как сообщает сайт «Є», боец был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257.
«Василий погиб при исполнении служебных обязанностей. В полдень противник начал обстрел и боец получил смертельное ранение в голову», — проинформировали в Изяславском районном военном комиссариате.
Сообщается, что Василий Кравченко с февраля 2018 сражался на Донбассе, защищая Украину. В апреле 2020 года он женился.
В Изяславе у погибшего воина осталась мать и отец.
Как сообщалось ранее, на Донбассе эксперты подтвердили, что боевики «ДНР» передали украинской стороне тело сержанта-медика Николая Илина, который был в составе эвакуационной группы и погиб под Зайцево.
Фото: «Є»72
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