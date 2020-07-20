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На Донбассе от вражеской пули погиб украинский военный
В понедельник, 20 июля, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов, погиб украинский защитник. Ранее погиб военный медик Николай Илин, который пытался спасти раненого бойца.
По информации штаба ООС, российские наемники 20 июля обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Враг применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.
В результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.
«Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и отмечает, что такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными», — говорится в сообщении штаба.
Напомним, несколько дней назад в Донецкой области погибли военнослужащие ВСУ, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Группа, пытавшаяся эвакуировать тело погибшего, нарвалась на засаду боевиков. Оккупанты убили военного медика.251
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